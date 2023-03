BBB 23 acabou após saída de Fred Nicácio? Briga na festa da líder pode gerar novo enredo

Depois de uma semana turbo, que pareceu ter dado uma sobrevida ao Big Brother Brasil 23, o jogo parece indefinido e pode voltar a monotonia, criticada por quem acompanha o reality show da TV Globo, após a saída de um dos principais alvos da casa, o médico Fred Nicácio.

Para além das frases e memes, o doutor Fred entregava histórias que interessavam o público durante sua participação. Da rivalidade com Antonio Cara de Sapato, oponente no paredão que resultou em sua saída, as discussões com Bruna Griphao e até um novo enredo que se desenhava em relação a Key Alves, aliada acusada de falar mal do participante para os oponentes.

Diversos fãs do programa afirmaram no Twitter que a saída de Fred vai resultar em um jogo mais morno ou no "fim do programa". Alguns defendiam a saída de Cezar Black, até para a rivalidade entre o médico e o lutador seguisse. Dentro da casa, Domilita, uma das principais aliadas de Fred, afirmou que acredita que com a saída dele o jogo ficará morno. "Posso estar doida, mas sem o Fredão na casa, qual vai ser o entretenimento?", afirmou enquanto lamentava a saída do brother.

Com o grupo do quatro deserto fortalecido, são esperadas novas dinâmicas da produção do programa para que esses aliados sejam obrigados a votar entre si. O desenho de prioridades de cada também pode gerar embates e dividir a casa em subgrupos.

Quais serão os novos enredos do BBB 23 com a saída de Fred Nicácio?

Uma das histórias que está em curso é a disputa entre Guimê e Key Alves. O MC atendeu o Big Fone e indicou a rival ao paredão, novamente, e Cezar Black. Na última formação de paredão, Guimê indicou Key pelo castigo do monstro, mas a sister escapou da berlinda ao vencer a prova Bate e Volta.

Considerado um dos maiores estrategistas da edição, o cantor também teve uma briga com Cara de Sapato na festa da última quarta-feira. Ao falar que pode votar em Cara de Sapato em um futuro próximo, uma discussão entre os dois começou. Depois de muita conversa e intervenção de outros aliados, os dois selaram a paz, mas o assunto de prioridade pode render novos desdobramentos na casa.

Prova do Líder hoje

Nesta quinta-feira, 2, acontece a prova do líder. Key Alves e Cezar Black não vão disputar por estarem no paredão. De acordo com a programação da TV Globo, o programa desta quinta-feira, 2, começa a partir das 22h25 (horário de Brasília), logo após a transmissão da novela Travessia. A Prova do Líder será iniciada enquanto o BBB 23 está ao vivo.