BBB23: Gustavo Cowboy é o sexto eliminado

A Semana Turbo começou e mudou a dinâmica do BBB23. No sábado, 25, os brothers foram pegos de surpresa com noite de eliminação. Gustavo Cowboy foi o escolhido pelo público para deixar o programa.

O fazendeiro foi eliminado com 71,78% dos votos. Fred Nicácio recebeu 24,37% e Domitila Barros, 3,85%. Restam, agora, 16 participantes buscando o prêmio do progarama, que chegou a R$ 1.910.000.

A rejeição de Gustavo foi a segunda maior dessa edição, atrás apenas da Paula, eliminada com 72,5%.

O rapaz, que formou casal com a jogadora de vôlei Key Alves, foi indicado para o paredão pelo cantor MC Guimê, que atendeu o Big Fone e ganhou o "poder supremo", podendo indicar quem quisesse ao paredão.

O Big Fone, aliás, já tocou e deve tocar mais uma vez até o fim da "Semana Turbo", que acaba terça-feira, 28. Sarah Aline ganhou uma imunidade por atender ao Big Fone e indicou o lutador Cara de Sapato ao paredão. Os próximos dias também serão de duas Provas do Anjo e Líder e, consequentemente, duas eliminações.

Como foi a passagem de Gustavo Cowboy no BBB23?

Nascido e criado em Sinop, no Mato Grosso, Gustavo é empresário do agronegócio e praticamente cumpriu a cota de "cowboy" de toda edição do BBB.

Logo nos primeiros dias formou casal com a jogadora Key Alves e foi apontado nas redes como um dos favoritos do jogo. A eliminação, aliás, o surpreendeu. "Não esperava, achei que estava tudo certo. A gente só tem a perspectiva de lá dentro da casa", disse em entrevista após a saída do programa.

O fazendeiro entrou em uma rixa com MC Guimê e diz que o cantor é quem manipula parte do grupo no jogo. "Quem realmente acho quem articula no grupo deles é o Guimê, né? Que ele é quem fica chamando a galera pro jogo."

Gustavo também se envolveu no episódio de intolerância religiosa com o médico Fred Nicácio, que segue religiões de matriz africana. Gustavo, Key e Christian fizeram comentários negativos sobre a religião do outro participante.