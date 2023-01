Qual o valor do prêmio do BBB 23? Tadeu revela como reality pagará o maior valor da história

O apresentador Tadeu Schmidt revelou na terça-feira, 24, como o Big Brother Brasil 23 irá pagar o maior prêmio da história. Nos anos anteriores, o prêmio do programa foi de R$ 1,5 milhão, sem reajustes.

O vencedor do prêmio terá que contar com a sorte para ter um valor maior. "A gente está falando do paredão, de eliminação, do jogo, mas alguém aqui sabe quanto é o prêmio do BBB 23? Nem eu sei. Mas eu posso explicar como vamos chegar lá", disse o apresentador, ao conversar com os participantes.

Segundo Tadeu, o prêmio vai aumentar a cada semana. O prêmio começa com R$ 1,5 milhão depositado pela Stone, patrocinadora do programa, e mais um bônus de R$ 50 mil que a marca dará por semana.