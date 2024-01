Vanessa Lopes: perfil de influenciadora publica boletim médico

Nesta sexta-feira, 26, o perfil da influenciadora Vanessa Lopes publicou um boletim médico detalhando o estado atual da ex-participante do BBB 24, que apertou o botão de desistência após quase duas semanas de confinamento.

"A paciente encontra-se sob meus cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24h por dia", escreveu o médico Dr. Antônio Geraldo da Silva.

Ele ressalta que a influencer faz avaliação médica psiquiátrica diária e apresenta boa evolução até o momento. "Tais quadros necessitam também de apoio público, privacidade e empatia com a paciente e seus familiares".

O que aconteceu com Vanessa Lopes?

Durante sua estadia no BBB, Vanessa Lopes passou a ser vista falando sozinha, mudando de humor rapidamente, criando teorias mirabolantes e duvidando da identidade dos colegas do programa da TV Globo. Ela acreditava que todos em sua volta eram atores e que quadros com os olhos dos brothers e sisters carregavam o significado do jogo.

Ela apertou o botão de desistência na última sexta-feira, 19, após crescentes preocupações dentro e fora da casa. Segundo o pai de Vanessa Lopes, ela imediatamente voltou para a casa de seus pais e está sob cuidados médicos desde então.