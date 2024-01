Do anonimato para o mundo dos artistas: Os ex-BBB que alavancaram as carreiras após o programa

O BBB24 vai começar nesta segunda-feira, 8, após a novela "Terra e Paixão. A lista dos participantes já foi divulgada, os quais irão concorrer ao prêmio que pode chegar a R$ 3 milhões.

Além do prêmio, muitos participantes buscam, por meio da visibilidade que o programa dá, o sucesso profissional, considerando o histórico de artistas e profissionais que o programa ajudou a divulgar nas edições anteriores.

Veja alguns desses artistas que passaram pelo BBB e que alavancaram as carreiras após a participação do programa:

Kleber Bambam

O primeiro ganhador do BBB, em 2002, já fez trabalhos como ator com a Turma do Didi, já foi modelo e hoje mora nos EUA como fisioculturista – chegou a ganhar um campeonato de fisiculturismo em Las Vegas representando o Brasil. Além da carreia de fisioculturista, luta boxe e criou uma loja de produtos de esporte.

Sabrina Sato

Desde a infância Sabrina amava a arte da dança e de atuar, por isso fez ainda na infância curso de balé clássico e teatro. Esse sonho a levou a ser bailarina do Faustão e atriz da novela Porto dos Milagres, antes mesmo de entrar no BBB em 2003. Após o programa, Sabrina foi capa da Playboy, já foi musa de escolas de samba, passou pela Jovem Pan no programa Pânico na TV, foi apresentadora na Record e agora ganhou programa na TV Globo.

Juliana Alves

Formada em Serviço Social pela UFRJ e em dança, chegou a ser bailarina do Faustão em 2001, antes de participar do BBB em 2003. No mesmo ano também estreou como atriz na novela Chocolate com Pimenta. Juliana já desfilou em diversas escolas de samba, chegou a ingressar no curso de Psicologia, e ainda hoje segue a carreira de atriz, somando duas décadas de trabalho entre novelas, programas e teatros.

Jean Wyllys

O jornalista participou do BBB em 2005 e levou o prêmio de R$ 1 milhão. Após o programa, Jean chegou a ser eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2010 e 2014. Em 2018 foi reeleito, mas após receber ameaças de morte, se autoexilou. Fez doutorado na Universidade de Barcelona, na Espanha, e foi pesquisador pela Universidade de Harvard, nos EUA. Além de se dedicar às artes visuais, atualmente o baiano trabalha no portal de jornalismo londrino openDemocracy.

Grazi Massafera

Chegou a ser Miss Paraná e ficou em terceiro lugar como Miss Brasil, quando cansou dos concursos chegou a atuar em salões de beleza e vendedora de cosméticos. Foi vice-campeã do BBB de 2005, ficando na final junto com o Jean. Após o programa, decidiu apostar na carreira de atriz. Chegou a participar da Oficina de Atores da Rede Globo e teve a oportunidade de participar de novelas, programas humorísticos e de entretenimento como o Caldeirão do Huck. Também posou para a capa da revista Payboy e participa de diversas escolas de carnaval. Chegou a ser apresentadora do GNT e em 2009 lançou sua linha de sandálias Grazi Azaléia, em que parte das vendas dos produtos é revertida para um projeto social. Em novembro de 2021, Massafera encerrou o contrato fixo com a Globo e trabalha atualmente para a HBO.

Gleice Damasceno

A acreana ganhou o BBB de 2018 e sua participação fez a Globo exibir o programa ao vivo no Acre pela primeira vez. O sonho de Gleice sempre foi atuar, tanto que fez aulas de teatro na infância e adolescência. Após participar do programa, participou do último capítulo da novela O Outro Lado do Paraíso, investiu novamente no teatro ao entrar na Escola de Atores Wolf Maya e em 2019 gravou o seu primeiro filme Resistir e Recomeçar. Em 2020 fez uma série para o Instagram sobre sobre o Acre, lançou a linha de roupas "Simplicidade". Em 2021 participou do programa No Limite. Hoje ainda realiza trabalho de atriz, além de ser embaixadora da marca L’Oréal Paris.

Gil do Vigor

O economista participou do BBB 21 e no mesmo ano foi fazer PHD em economia na Universidade da Califórnia em Davis, EUA. Ao retornar ao Brasil, lançou um livro, conseguiu espaço no programa da Ana Maria Braga para tirar dúvidas sobre o cenário econômico e atende seus mais de 13 milhões de seguidores no Instagram com diferentes conteúdos, inclusive economia.

Juliette

Entrou como advogada no BBB21 e saiu do programa como milionária, já que levou o prêmio, e influencer, uma vez que a sua conta passou de 3 mil seguidores para mais de 20 milhões. Também investiu na carreira de cantora e em 2022 lançou o primeiro álbum ao vivo e em 2023 lançou o primeiro álbum em estúdio.

