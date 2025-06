12 celebridades que foram além da fama e tiveram sucesso no mundo dos negócios

Entre os grandes nomes da música, cinema e televisão, algumas celebridades se destacam também no mundo dos negócios.

De Rihanna, com a linha de cosméticos inclusivos, até Sabrina Sato, que criou um portfólio de empresas diversificadas, essas celebridades demonstram que a visão de mercado pode ser tão afiada quanto o talento artístico.

A seguir, a EXAME POP separou alguns dos maiores exemplos de celebridades empreendedoras que têm conquistado sucesso no mundo dos negócios. Confira:

7 famosos que se tornaram grandes empreendedores

1. Rihanna: Fenty e Fenty Beauty

Rihanna é um nome que transcende os palcos. A cantora e empresária construiu um império que vai muito além de sua carreira musical, com destaque para a linha de roupas esportivas Fenty x Puma e a Fenty Beauty, que revolucionou o mercado de cosméticos. Criando produtos inclusivos para mais de 40 tons de pele, a Fenty Beauty rapidamente se tornou um fenômeno global. Hoje, Rihanna é considerada uma das mulheres mais poderosas do mundo dos negócios, com uma fortuna superior a US$ 600 milhões, muito graças às suas empreitadas empresariais.

2. Marcos Palmeira: Vale das Palmeiras

O ator Marcos Palmeira é outro exemplo de sucesso fora das telas. Em 1997, ele iniciou o projeto Vale das Palmeiras, que começou com a produção de leite e, ao longo dos anos, se expandiu para a produção de hortaliças e derivados orgânicos, como queijo, mel e chocolate. Localizado em sua fazenda, o projeto tem como foco o desenvolvimento sustentável e a parceria com pequenos produtores. Palmeira demonstra que é possível alavancar o setor rural e produzir de forma responsável e consciente.

3. Xuxa: Casa X e Espaçolaser

A apresentadora Xuxa não só conquistou o Brasil com sua carreira de sucesso, como também soube investir em negócios lucrativos. Entre seus empreendimentos estão o buffet Casa X, voltado para festas infantis, e a clínica de depilação a laser Espaçolaser, ambas demonstrando o interesse da apresentadora em diversificar sua carreira. Xuxa acompanha de perto as operações de suas empresas, mesmo sabendo que há profissionais qualificados para a gestão.

4. Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: Empreendedores multifacetados

O casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso é uma verdadeira máquina de negócios. Juntos, eles possuem uma série de empreendimentos, como o restaurante Le Manjue, franquias da Burger Joint, o salão de beleza Espaço Gioh, espaços de crossfit e o evento de MMA Fight 2 Night. Além disso, eles são donos da pousada Maria Bonita em Fernando de Noronha, um verdadeiro oásis turístico. Com uma visão empreendedora de sucesso, o casal está se destacando em diversos mercados.

5. Sabrina Sato: Diversificação de negócios

A apresentadora Sabrina Sato é um exemplo clássico de celebridade empreendedora que soube diversificar suas fontes de receita. Com uma gama de negócios que inclui a holding Sato Rahal, franquias alimentícias, energia solar, tratamentos dentários e até uma fazenda de café, Sato tem conquistado o mercado empresarial com seu espírito inovador. Em 2019, ela também lançou a Sato Kid, uma marca de roupas infantis, consolidando seu nome não apenas na televisão, mas também no mundo dos negócios.

6. Felipe Neto: Neto’s

O youtuber Felipe Neto, dono de um dos maiores canais do YouTube no Brasil, se arriscou no ramo de franquias com a rede de coxinhas Neto’s, junto com seu irmão Luccas Neto. Porém, depois de se tornar vegetariano, Felipe decidiu fechar a franquia, alegando ser contraditório vender um produto com carne. A decisão é um reflexo de sua postura ética e de como as celebridades podem influenciar o mercado com suas escolhas pessoais.

7. Tiago Abravanel: Tjama e Nanica

O ator Tiago Abravanel também está se destacando como empreendedor. Em 2018, ele fundou a marca de roupas Tjama, focada em conforto e versatilidade. Além disso, Tiago é sócio da marca de banoffe Nanica, que faturou R$ 20 milhões em 2021. Com planos de expansão, a marca está se preparando para aumentar sua presença no mercado. A parceria com o fundo de investimento SMZTO também aponta para uma projeção agressiva, com o objetivo de chegar a 150 lojas em cinco anos.

8. Caio Castro: Key Design

O ator Caio Castro tem se aventurado no mundo dos negócios como sócio-investidor da marca de joias masculinas Key Design. Com um aporte de R$ 3 milhões, Caio tem ajudado na expansão da marca, com o objetivo de abrir 10 unidades em um ano. Seu papel na marca não se limita ao investimento financeiro, mas também à sua participação criativa, ajudando a definir a identidade visual dos produtos.

9. Giovanna Antonelli: GiOlaser

A atriz Giovanna Antonelli é uma das fundadoras da rede de clínicas de depilação a laser GiOlaser, criada em 2013. Após ganhar um pacote de depilação a laser e gostar do serviço, ela viu uma oportunidade de criar um negócio acessível, com a proposta de oferecer um serviço de qualidade por um preço mais baixo. Em 2018, a clínica passou a fazer parte do Grupo Salus, aumentando ainda mais sua presença no mercado. Hoje, a GiOlaser conta com mais de 345 lojas e está em pleno crescimento, com uma previsão de faturamento de R$ 250 milhões em 2022.

10. Letícia Bufoni: Flip Burguer

A skatista Letícia Bufoni também se lançou como empreendedora com a Flip Burguer, uma hamburgueria em Guarulhos, São Paulo. Com uma carreira internacional no skate, Letícia decidiu expandir seus horizontes ao abrir o próprio negócio. Ela já teve experiência com franquias de hamburguerias, mas decidiu focar na sua própria marca, com planos de expansão para todo o Brasil. Em seu plano futuro, Letícia imagina até mesmo construir sua própria pista de skate, unindo sua paixão pelo esporte e seu amor pela gastronomia.

11. Juliette Freire: Parcerias e inovação

A vencedora do BBB 21, Juliette Freire, não perdeu tempo e já está conquistando o mundo dos negócios. Em parceria com a C&A, Juliette lançou sua própria coleção de roupas, refletindo a personalidade da nordestina que encantou o Brasil. Além disso, Juliette se tornou head de inovação na Mondial, impulsionando a linha de cuidados pessoais da marca. Com sua popularidade em alta, Juliette está se firmando como uma influenciadora de peso, também alavancando sua carreira no mercado empresarial.

12. Patrícia Poeta: PPoeta

A apresentadora Patrícia Poeta lançou sua própria marca de e-commerce, PPoeta, focada em moda e beleza. A plataforma oferece produtos de beachwear, calçados, acessórios e muito mais, todos assinados pela própria Patrícia. Ela atua ativamente em todas as etapas da produção e comercialização, sempre garantindo que a qualidade e a estratégia de marketing estejam alinhadas com suas expectativas. A marca segue em expansão e promete alcançar ainda mais consumidores no futuro.