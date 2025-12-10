Mercado Pago estreia no BBB 26 e mira expansão como banco digital na América Latina

O Mercado Pago inicia 2026 com uma movimentação estratégica no universo do entretenimento ao confirmar sua estreia no Big Brother Brasil. A marca adquiriu as cotas Big e Prêmio da 26ª edição, ampliando sua presença em uma das maiores vitrines da televisão brasileira e aprofundando sua disputa por relevância no setor financeiro latino-americano.

A entrada no reality show não é um passo isolado. Nos últimos anos, o banco digital intensificou sua atuação na cultura pop ao se associar a figuras como Anitta e Marcos Mion, além de patrocinar o Carnaval, a transmissão do Brasileirão e o reality Estrela da Casa. A chegada ao BBB, a marca fortalece esse ecossistema, conectando-se a uma das audiências mais robustas do entretenimento nacional.

Presente em oito países e com atuação no Brasil desde 2004, o Mercado Pago oferece soluções que vão de pagamentos a crédito, investimentos, seguros e gestão de benefícios.

“Gostamos de ganhar e estamos aqui para ser o banco digital preferido da América Latina. Começamos o ano com força máxima, entrando no maior reality do Brasil e consolidando nossa estratégia para a região. 2026 será um ano fora da curva: mantemos o Carnaval, a Anitta e agora somamos o BBB a essa potência”, afirma Pethra Ferraz, vice-presidente de marketing do Mercado Pago na América Latina.

Sinergia com o ecossistema Mercado Livre

Com mais de 72 milhões de usuários, o Mercado Pago utiliza o patrocínio ao BBB como ferramenta para reforçar a solidez de seu ecossistema. Em conjunto com o Mercado Livre, o grupo soma cinco cotas de patrocínio dentro do programa, reforçando a integração entre e-commerce e serviços financeiros — uma estratégia tratada internamente como prioridade para expansão regional.

A aposta em visibilidade massiva passa a ser peça-chave na construção de diferenciação dentro do setor financeiro digital.

O banco digital foi eleito a instituição financeira mais recomendada na categoria Contas Bancárias no Experience Awards 2025, reforçando sua busca por ampliar o acesso a serviços financeiros e apoiar o crescimento de micro e pequenos negócios.