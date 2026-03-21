Quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado, 21?

A décima Prova do Anjo no Big Brother Brasil 2026 movimentou a dinâmica da casa ao testar os brothers e sisters em um momento decisivo do jogo. Neste sábado, 21, a prova testou a capacidade estratégica dos participantes.

Na dinâmica, os participantes tinham de construir uma torre de latinhas utilizando uma pinça. Venceu aquele que terminou de montar a torre no menor tempo — e sem usar as mãos.

Quem ganhou a Prova do Anjo?

O brother Leandro Boneco venceu a Prova após ter o melhor tempo, com 15 minutos e 52 segundos.

Boneco também foi o único a concluir a prova.

Além da imunidade tradicional, o vencedor terá uma escolha estratégica. Ele poderá abrir mão do vídeo da família durante o Presente do Anjo para conceder uma segunda imunidade a outro participante.

Com o resultado, Boneco ganha o direito de imunizar um participante na formação do Paredão e também poderá indicar dois brothers para o Castigo do Monstro.

Quem está no Monstro?

Alberto Cowboy e Jonas estão no castigo do Monstro.

Batizado de “Cara & Coroa”, o Castigo exige que dois participantes permaneçam fisicamente unidos durante grande parte do tempo.

A dupla ficará presa, de costas um para o outro, até a formação do Paredão, que acontece na noite de domingo, 22.

Haverá pausas ao longo do dia, sinalizadas por um som de moedas. Nesses intervalos, os participantes poderão se soltar temporariamente. Assim que o alerta sonoro tocar novamente, eles precisarão retomar a posição e permanecer conectados.

Quais são as punições do Castigo do Monstro no BBB 26

Além da limitação física, o Castigo do Monstro prevê penalidades no jogo:

Perda de 300 estalecas para cada castigado;

Caso estejam no VIP, os participantes serão automaticamente transferidos para a Xepa.

A dinâmica pode impactar diretamente a estratégia da semana, especialmente às vésperas da formação do Paredão.

O que ganha o vencedor da Prova do Anjo

O participante que vencer a Prova do Anjo no BBB 26 terá direito a:

Imunizar um brother na formação do Paredão;

Escolher entre assistir ao vídeo da família ou receber uma imunidade extra para conceder a outro participante.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.