BBB 26 tem nova favorita absoluta — e isso muda tudo no jogo

O BBB 26 ganhou uma nova configuração — e o favoritismo está mais concentrado do que nunca.

A nova parcial do Votalhada aponta Ana Paula como líder isolada, com 55,58% das intenções de voto. O número representa crescimento em relação à semana anterior e amplia a vantagem sobre os demais participantes.

Na segunda posição, Jonas Sulzbach também avança e chega a 27,32%, mantendo-se como principal nome na disputa, mas ainda distante da liderança.

Já Alberto Cowboy registra a maior queda do ranking. O participante recua de mais de 12% para 6,90%, reduzindo sua presença entre os favoritos.

Disputa mais concentrada

No grupo intermediário, Chaiany (2,74%), Milena (2,29%) e Jordana (2,00%) seguem próximas, com variações limitadas.

Os demais participantes aparecem com menos de 2%, indicando baixa influência na disputa pelo prêmio neste momento.

O levantamento mostra um cenário com preferência concentrada no topo, com crescimento da líder e consolidação do segundo lugar.

Confira o top 12, segundo o Votalhada

1º - Ana Paula – 55,58%

2º - Jonas Sulzbach – 27,32%

3º - Alberto Cowboy – 6,90%

4º - Chaiany – 2,74%

5º - Milena – 2,29%

6º - Jordana – 2,00%

7º - Juliano Floss – 1,20%

8º - Samira – 0,63%

9º - Marciele – 0,52%

10º - Leandro – 0,38%

11º - Solange – 0,24%

12º - Gabriela – 0,21%