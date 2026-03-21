BBB 26 tem nova favorita absoluta — e isso muda tudo no jogo

BBB 26 (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 21 de março de 2026 às 12h18.
O BBB 26 ganhou uma nova configuração — e o favoritismo está mais concentrado do que nunca.
A nova parcial do Votalhada aponta Ana Paula como líder isolada, com 55,58% das intenções de voto. O número representa crescimento em relação à semana anterior e amplia a vantagem sobre os demais participantes.
Na segunda posição, Jonas Sulzbach também avança e chega a 27,32%, mantendo-se como principal nome na disputa, mas ainda distante da liderança.
Já Alberto Cowboy registra a maior queda do ranking. O participante recua de mais de 12% para 6,90%, reduzindo sua presença entre os favoritos.
No grupo intermediário, Chaiany (2,74%), Milena (2,29%) e Jordana (2,00%) seguem próximas, com variações limitadas.
Os demais participantes aparecem com menos de 2%, indicando baixa influência na disputa pelo prêmio neste momento.
O levantamento mostra um cenário com preferência concentrada no topo, com crescimento da líder e consolidação do segundo lugar.