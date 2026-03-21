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BBB 26 tem nova favorita absoluta — e isso muda tudo no jogo

Parcial do Votalhada mostra sister disparando e disputa cada vez mais concentrada

BBB 26 (Gshow/Reprodução)

BBB 26 (Gshow/Reprodução)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 21 de março de 2026 às 12h18.

O BBB 26 ganhou uma nova configuração — e o favoritismo está mais concentrado do que nunca.

A nova parcial do Votalhada aponta Ana Paula como líder isolada, com 55,58% das intenções de voto. O número representa crescimento em relação à semana anterior e amplia a vantagem sobre os demais participantes.

Na segunda posição, Jonas Sulzbach também avança e chega a 27,32%, mantendo-se como principal nome na disputa, mas ainda distante da liderança.

Alberto Cowboy registra a maior queda do ranking. O participante recua de mais de 12% para 6,90%, reduzindo sua presença entre os favoritos.

Disputa mais concentrada

No grupo intermediário, Chaiany (2,74%), Milena (2,29%) e Jordana (2,00%) seguem próximas, com variações limitadas.

Os demais participantes aparecem com menos de 2%, indicando baixa influência na disputa pelo prêmio neste momento.

O levantamento mostra um cenário com preferência concentrada no topo, com crescimento da líder e consolidação do segundo lugar.

Confira o top 12, segundo o Votalhada

1º - Ana Paula – 55,58%
2º - Jonas Sulzbach – 27,32%
3º - Alberto Cowboy – 6,90%
4º - Chaiany – 2,74%
5º - Milena – 2,29%
6º - Jordana – 2,00%
7º - Juliano Floss – 1,20%
8º - Samira – 0,63%
9º - Marciele – 0,52%
10º - Leandro – 0,38%
11º - Solange – 0,24%
12º - Gabriela – 0,21%
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