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Por que Meryl Streep não vai ao Met Gala 2026?

Atriz, que interpreta Miranda Priestly nos cinemas, não participará da edição deste ano em Nova York, diz revista

Com estreia do filme em destaque, ausência da atriz no tapete vermelho vira assunto nos bastidores. (Disney+ /Divulgação)

Com estreia do filme em destaque, ausência da atriz no tapete vermelho vira assunto nos bastidores. (Disney+ /Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de maio de 2026 às 15h34.

A atriz Meryl Streep não participará do Met Gala 2026, mesmo em meio à expectativa gerada pelo lançamento do filme o 'O Diabo Veste Prada 2'.

Conhecida por interpretar Miranda Priestly na franquia inspirada no universo da moda, Streep nunca compareceu a nenhuma edição do evento. Em 2020, a atriz chegou a ser convidada para integrar o grupo de anfitriões do Met Gala, mas a edição acabou cancelada por causa da pandemia.

Neste ano, a presença da atriz voltou a ser especulada, principalmente por conta da divulgação do novo filme. No entanto, segundo informações do The Hollywood Reporter, Meryl Streep recusou o convite para participar da edição de 2026.

De acordo com a publicação, a decisão estaria relacionada à presença de Jeff Bezos, fundador da Amazon, que será um dos copresidentes do evento. A Amazon também aparece como patrocinadora oficial do Met Gala deste ano.

Mesmo com a proximidade de Streep com Anna Wintour, responsável pelo evento e ex-editora-chefe da Vogue, a atriz optou por não participar da edição de 2026.

Enquanto isso, 'O Diabo Veste Prada 2' segue em destaque no circuito de cinema. A continuação traz Miranda Priestly enfrentando desafios profissionais e reencontrando Emily, personagem interpretada por Emily Blunt. O longa é uma produção da Disney.

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