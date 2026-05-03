Por que Meryl Streep não vai ao Met Gala 2026?

A atriz Meryl Streep não participará do Met Gala 2026, mesmo em meio à expectativa gerada pelo lançamento do filme o 'O Diabo Veste Prada 2'.

Conhecida por interpretar Miranda Priestly na franquia inspirada no universo da moda, Streep nunca compareceu a nenhuma edição do evento. Em 2020, a atriz chegou a ser convidada para integrar o grupo de anfitriões do Met Gala, mas a edição acabou cancelada por causa da pandemia.

Neste ano, a presença da atriz voltou a ser especulada, principalmente por conta da divulgação do novo filme. No entanto, segundo informações do The Hollywood Reporter, Meryl Streep recusou o convite para participar da edição de 2026.

De acordo com a publicação, a decisão estaria relacionada à presença de Jeff Bezos, fundador da Amazon, que será um dos copresidentes do evento. A Amazon também aparece como patrocinadora oficial do Met Gala deste ano.

Mesmo com a proximidade de Streep com Anna Wintour, responsável pelo evento e ex-editora-chefe da Vogue, a atriz optou por não participar da edição de 2026.

Enquanto isso, 'O Diabo Veste Prada 2' segue em destaque no circuito de cinema. A continuação traz Miranda Priestly enfrentando desafios profissionais e reencontrando Emily, personagem interpretada por Emily Blunt. O longa é uma produção da Disney.