BBB 26: casa entra novamente no 'Tá Com Nada' após Jonas beber café na Xepa

A casa mais vigiada do Brasil entrou no "Tá Com Nada" novamente nesta sexta-feira, 20. Após Jonas Sulzbach fazer café na cozinha da Xepa, o Veterano levou a punição gravíssima de menos 500 estalecas e faz os participantes do BBB 26 entrarem na penalidade que suspende praticamente todas as regalias dos participantes.

7 DA MANHÃ E A CASA ENTROU NO TÁ COM NADA pic.twitter.com/ryKAAeahyU — luscas (@luscas) March 20, 2026

A produção do programa decidiu aplicar a punição depois que os brothers extrapolaram o Vacilômetro do BBB, termômetro que mede as punições que os participantes tomam por infringir as regras do programa.

Após as sirenes, indicativas do castigo, soarem pela casa, o gaúcho foi na cozinha se explicar para os companheiros de casa.

"O que que você arrumou quinta série?", questionou Ana Paula Renault a Jonas.

O gaúcho começa dizendo que acordou "bem de boa, passou um café", quando é interrompido por Milena que o questiona: "E essa pulseira, deste tamanho no seu braço, não serviu de nada não?"

O empresário responde que "não se ligou". "Você dormiu com a pulseira?", pergunta a mineira. "Dormi. Passei um café, peguei um café falei: 'vou tomar uma café tranquilo ali fora'. Coloquei na boca. Quinta série, menos 500", explica o brother.

Jonas conta para brothers sobre ter tomado do café da Xepa sem perceber e Milena dispara: "Eu acho que você quer meter o louco (...), você vai ter canhão pra assumir que foi querendo? Com essa pulseira desse tamanho no braço, querido?" #BBB26 pic.twitter.com/anh9ZCSBzv — UpdateCharts (@updatecharts) March 20, 2026

Como funciona o 'Tá com Nada' do BBB?

Entrar no "Tá com Nada" significa que todos os moradores, incluindo os que estavam no VIP, perdem acesso às vantagens que tinham. A geladeira e os armários da casa são lacrados e os alimentos e itens que restavam são “confiscados”, deixando os confinados com apenas o essencial para sobreviver por um período indeterminado, como arroz, feijão, café e goiabada.

Ao contrário da Xepa, onde já há restrições comparadas ao VIP, o "Tá com Nada" limita a alimentação a itens básicos de sobrevivência definidos pela produção.

Isso costuma impactar o humor e as dinâmicas internas, porque a convivência se torna ainda mais difícil com menos conforto e comida. O "Tá com Nada" geralmente permanece ativo até a próxima formação de líder, no caso, na próxima quinta-feira, 26.

Como funciona o 'Vacilômetro' no BBB 26

O Vacilômetro é um sistema que contabiliza infrações cometidas pelos participantes ao longo do dia. Ao atingir o limite máximo de vacilos, a punição é automática e afeta todos os moradores da casa, independentemente de quem cometeu a infração.

Segunda vez que a punição é aplicada

Esta sexta-feira não é a primeira vez que a punição é ativada nessa edição do reality.

No dia 2 de fevereiro, a casa do BBB 26 entrou no "Tá Com Nada" após duas punições gravíssimas aplicadas a Ana Paula Renault e Milena.

Milena, que estava na Xepa, foi punida após consumir um abacaxi destinado ao VIP. Pouco depois, uma sirene foi acionada na casa, confirmando a entrada imediata de todos os participantes no "Tá Com Nada". Mais cedo, Ana Paula Renault havia deixado de realizar o Raio-X, o que também configura punição gravíssima.

Antes do fim do prazo da dinâmica, no Quarto Sonho de Eternidade, a jornalista afirmou a Milena que não faria o Raio-X no dia. Além disso, Ana Paula também perdeu 50 estalecas por falar sem estar com o microfone.

Nos últimos dias, os participantes já demonstravam preocupação com o número elevado de punições acumuladas. No domingo, 1º, após Juliano Floss receber uma punição gravíssima, alguns brothers chegaram a correr para comer, acreditando que a casa já entraria no Tá Com Nada naquele momento.