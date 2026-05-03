O show da Shakira vai ter reprise? Veja onde e quando assistir

Quem perdeu o show de Shakira na Praia de Copacabana terá novas oportunidades para assistir à apresentação do festival Todo Mundo no Rio. O canal Multishow confirmou duas reprises do espetáculo após a grande repercussão do evento.

A primeira reexibição acontece neste domingo, 3, às 22h. Já a segunda reprise está programada para o próximo sábado, 9, às 20h30. Além da TV por assinatura, o show também pode ser assistido via streaming pela plataforma Globoplay.

A apresentação de Shakira em Copacabana marcou mais uma edição do Todo Mundo no Rio e reuniu milhares de fãs na orla carioca. No palco, a artista apresentou sucessos que marcaram suas mais de três décadas de carreira, em um show marcado por pop latino, dança e interação com o público brasileiro.

Durante a performance, Shakira também recebeu convidados especiais, entre eles Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo.