O show da Shakira vai ter reprise? Veja onde e quando assistir

Shakira e Maria Bethânia: cantoras ensaiaram juntas na sexta-feira, 1, antes da apresentação de sábado (Mauro PIMENTEL / AFP)
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Publicado em 3 de maio de 2026 às 16h25.
Quem perdeu o show de Shakira na Praia de Copacabana terá novas oportunidades para assistir à apresentação do festival Todo Mundo no Rio. O canal Multishow confirmou duas reprises do espetáculo após a grande repercussão do evento.
A primeira reexibição acontece neste domingo, 3, às 22h. Já a segunda reprise está programada para o próximo sábado, 9, às 20h30. Além da TV por assinatura, o show também pode ser assistido via streaming pela plataforma Globoplay.
A apresentação de Shakira em Copacabana marcou mais uma edição do Todo Mundo no Rio e reuniu milhares de fãs na orla carioca. No palco, a artista apresentou sucessos que marcaram suas mais de três décadas de carreira, em um show marcado por pop latino, dança e interação com o público brasileiro.
Durante a performance, Shakira também recebeu convidados especiais, entre eles Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo.