Quem foi PC Siqueira, youtuber que morreu em 2023

Paulo Cezar Goulart Siqueira, conhecido como PC Siqueira, foi um dos primeiros youtubers do Brasil, e foi encontrado morto em seu apartamento na região central de São Paulo, em dezembro de 2023.

Neste ano, a Justiça de São Paulo determinou a reabertura da investigação sobre a morte do youtuber, que morreu aos 37 anos.

A ocorrência foi inicialmente registrada como suicídio consumado por enforcamento, com base em laudos periciais. O inquérito da Polícia Civil foi encerrado com essa conclusão.

O Ministério Público, no entanto, não concordou com o desfecho. A Promotoria solicitou novas diligências e levantou a possibilidade de instigação ao suicídio ou homicídio, além de pedir a realização de uma reconstituição do caso.

A Justiça acatou o pedido. A reconstituição foi marcada para esta terça-feira, 20, após um adiamento. Também estão previstas perícias complementares no processo.

A investigação continua sob sigilo.

Quem foi PC Siqueira?

Nascido na cidade de Guarulhos (SP), PC Siqueira foi um dos primeiros youtubers do Brasil. Ele ficou famoso pela criação de seus vlogs no YouTube, em 2010, publicados no canal "maspoxavida".

Desde a criação do canal, Siqueira falava sobre seu dia a dia, além de trazer conteúdos sobre videogames e nos quadrinhos. Muito de seu conteúdo era voltado a uma espécie de diário, comentando os dilemas da vida adulta, assim como algumas publicações polêmicas e até traumas de infância e adolescência. Foi um assíduo crítico dos evangélicos e de outros famosos, tais como alguns cantores pops e filmes dos anos 2010.

A carreira como youtuber trouxe vários frutos: PC Siqueira chegou a ser indicado ao Video Music Brasil da MTV em 2010, na categoria Web Star. Ganhou nas categorias "Geek do Ano" e "WebCeleb" do prêmio Os Melhores da Websfera. Também estrelou uma série de comerciais e campanhas publicitárias ao longo de sua vida.

Em 2011, estreou um programa de games na MTV. Em entrevista à EXAME, na época, ele comentou que aquela era uma oportunidade única de liderar algo que fazia sentido. "Eu jogo muito desde criança. Tenho todos os consoles em casa e tenho dedicado meu tempo ao Batman: Arkham City e Dark Souls", conta. "Sempre quis trabalhar com isso: desde quando atuava como designer, não tirava a ideia da cabeça. Acho que foi por isso que me chamaram", comentou.

O programa foi encerrado em 2013, após a crise da emissora. Depois do primeiro passo, foi apresentador do programa Jorgecast (2015), fez parte do elenco de Caravana na TV (2016) e participou do reality show "O Aprendiz".

A carreira entrou em declínio após uma investigação policial aberta em 2020, relacionada à suposta divulgação de imagens de abuso sexual infantil. PC Siqueira sempre negou as acusações.

Segundo laudos da Polícia Técnico-Científica, os aparelhos analisados não indicaram a presença ou o compartilhamento desse tipo de material, e o procedimento foi arquivado por extinção de punibilidade.

Do que PC Siqueira morreu?

O caso foi registrado no 11º DP (Santo Amaro) como suicídio.

Em março de 2023, também em Santo Amaro, PC Siqueira foi socorrido pelos bombeiros após uma tentativa de suicídio.

A polícia agora investiga possibilidade de instigação ao suicídio ou homicídio.

Busque ajuda

Se você pensa ou conhece alguém que pensa em se suicidar, ligue para o número 188, o CVV (Centro de Valorização da Vida).

A ligação é gratuita é oferece apoio emocional e preventivo a quem precisa de ajuda. Também é possível acessar o site, que oferece ajuda por chatbox.