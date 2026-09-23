Este arquipélago remoto acaba de ganhar seu primeiro hotel de luxo

O arquipélago das Ilhas Faroé, cravado no Atlântico Norte entre a Islândia e a Noruega, ganhou seu primeiro hotel de luxo fora da capital Tórshavn. O KG Hotel abriu as portas em Klaksvík, segunda maior cidade do território, com vista para o porto, para as casas coloridas espalhadas pelas encostas e para as montanhas que emolduram a paisagem local.

Klaksvík tem cerca de 5 mil habitantes e está encaixada entre dois estreitos braços de fiorde, com construções subindo pelas ladeiras rochosas. O projeto arquitetônico ficou a cargo de Ósbjørn Jacobsen, do escritório dinamarquês Henning Larsen, responsável por integrar o edifício à topografia acidentada que cerca a cidade.

Arquitetura integrada à paisagem

Entrada do KG Hotel, com fachada em madeira e acesso pela área externa (Divulgação)

A fachada do hotel é revestida em madeira escura, em contraste com as montanhas e a água ao redor. No interior, um átrio central com teto de vidro recebe os hóspedes e conecta os andares por meio de corredores e escadas forradas de ripas de madeira clara. O espaço funciona como ponto de encontro, com diversos cantos de estar espalhados pela área comum.

A proposta do KG Hotel não é oferecer excessos internos que prendam o hóspede dentro do prédio. O foco está em valorizar o destino e incentivar a exploração da região, seja em passeios de barco pelos fiordes, trilhas pela zona rural ou roteiros em busca de cachoeiras.

Átrio interno reúne escadas e corredores revestidos em ripas de madeira (Divulgação)

São 83 acomodações entre quartos e suítes, todas pensadas para priorizar a vista e a funcionalidade. Os ambientes têm paredes de concreto aparente, piso de madeira natural e paleta de cores neutras. As suítes, localizadas no último andar, têm cerca de 56 metros quadrados, o dobro dos quartos padrão, e contam com sala de estar separada, mesa de jantar e banheiros equipados com banheira.

Quarto do KG Hotel tem piso de madeira e vista para o fiorde e as montanhas de Klaksvík (Divulgação)

Gastronomia baseada em ingredientes locais

Porto de Klaksvík, cercado por montanhas típicas da paisagem faroense (Divulgação)

O restaurante do hotel, batizado de Sand, tem janelas do piso ao teto e cozinha semiaberta. O cardápio valoriza ingredientes das Ilhas Faroé, com destaque para frutos do mar frescos e carnes grelhadas na brasa. Entre as opções está a tartar de salmão com ponzu e creme de abacate, além de pratos com lagostim, seja grelhado ou em bisque com tamboril. Carne de veado e carneiro também aparecem no menu, incluindo o skerpikjøt, prato tradicional de cordeiro fermentado e curado ao ar livre.

No bar Sand Cafe & Bar, instalado no lobby, a carta reúne destilados locais e uma coleção ampla de uísques single malt internacionais, incluindo rótulos exclusivos da Scotch Malt Whisky Society. No café da manhã, o destaque vai para o rullepølse, barriga de porco enrolada e temperada, servida em fatias finas, além de salmão local e panquecas tradicionais faroenses.

Spa com sauna e piscine externa prevista para 2027

O spa Alda Spa oferece sauna finlandesa, banho a vapor e chuveiro revigorante, seguindo a tradição local de usar a sauna como atividade coletiva de descanso. O espaço também tem banheira para os pés, sala de relaxamento com espreguiçadeiras suspensas e serviço de bebidas. Uma piscina externa com sauna própria está prevista para ficar pronta no início de 2027.

O hotel tem seis quartos com acessibilidade dedicada, distribuídos entre os andares, além de elevadores que dão acesso aos corredores dos quartos, ao restaurante e ao spa.