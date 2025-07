Erick Jacquin deixa o programa 'Masterchef' e deve ser substituído por Paola Carosella

Erick Jacquin se ausentou do programa Masterchef, e sua falta será notada já no décimo episódio desta temporada, que vai ao ar nesta terça-feira, 29 de julho. Mas os fãs do programa podem ficar tranquilos: a Band informou que o afastamento é temporário, pois o chef francês preferiu tratar de questões pessoais.

Durante o período fora do programa, Jacquin será substituído por outros nomes, entre eles a renomada Paola Carosella, uma das juradas mais icônicas do reality.

Em comunicado, a emissora esclareceu que, durante as gravações do programa, Jacquin precisou viajar para a França para resolver assuntos pendentes.

Nos episódios gravados enquanto ele estava ausente, o jornalista Evaristo Costa assume o lugar do chef, e o público poderá ver sua participação já nesta terça-feira. Além disso, o chef Filipe Souza, um dos poucos brasileiros premiados com duas estrelas Michelin, também marcará presença no programa, conduzindo uma aula para os participantes.

Paola Carosella, por sua vez, será destaque em um episódio histórico, ainda sem data definida para exibição, informou a Band.