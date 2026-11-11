Quem foi eliminado do MasterChef Profissionais ontem? Programa teve prova com trufas negras

O sexto episódio do "MasterChef Profissionais 2026", exibido na terça-feira, 10, foi marcado por reencontros, ingredientes sofisticados e uma eliminação que dividiu os espectadores. Na prova decisiva, os participantes precisaram preparar duas entradas, cada uma com ingredientes de uma das mesas disponíveis e harmonizada com um vinho específico.

A noite também teve um ingrediente especial para os fãs do reality: o retorno de Rafael Gomes, campeão da edição de 2018, como jurado convidado. O chef reencontrou Will Peters, com quem disputou a final daquele ano, mas agora do outro lado da bancada.

Ao fim da competição, um dos cozinheiros não conseguiu convencer os jurados Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Rafael Gomes e deixou a disputa. A saída repercutiu nas redes sociais, especialmente entre os espectadores que acompanhavam o programa desde 2018.

Quem foi eliminado do MasterChef Profissionais ontem?

Hugo Merchan foi eliminado do sexto episódio do "MasterChef Profissionais 2026". O cozinheiro não agradou aos jurados com as duas entradas apresentadas na prova de eliminação.

O principal problema foi o suflê com trufas negras, considerado arriscado pelos avaliadores. A segunda preparação, feita com batata-doce, também não foi suficiente para garantir sua permanência. Embora tenha explorado diferentes texturas do ingrediente, o prato não despertou o paladar dos chefs.

Depois da eliminação, Hugo reconheceu que se concentrou demais nos ingredientes obrigatórios e deixou de prestar atenção à composição geral das receitas.

"Eu não me arrependo de nada, porque é isso: vai viver ou tá com medo?", brincou o cozinheiro em entrevista à Band. Ele afirmou que acreditava nas ideias apresentadas, embora reconheça que poderia ter executado melhor os pratos. Mesmo assim, disse que deixa o programa de cabeça erguida.

Como foi a prova de eliminação com trufas negras?

Antes da disputa decisiva, os participantes enfrentaram um leilão de ingredientes comandado por Chris Flores. A dinâmica exigia que cada cozinheiro disputasse produtos em lances e sorteasse um país para criar um prato que combinasse referências daquela culinária com a gastronomia brasileira.

Kenzo se destacou ao unir tambaqui e jambu a elementos da culinária mexicana e conquistou o pin dourado. Leo Santos, João e Daniela também tiveram bons resultados.

Já Hugo, Miguel, Pascal e Will enfrentaram dificuldades e foram encaminhados à prova de eliminação. Irina e Lubyanka ficaram na média, mas Kenzo decidiu salvar Irina da berlinda.

No desafio final, os competidores precisaram preparar duas entradas com ingredientes de duas mesas diferentes. Cada prato também deveria ser harmonizado com um vinho específico.

Entre os produtos disponíveis estavam trufas negras, atum bluefin, hadoque, queijo Serra da Estrela e wagyu. Também havia ingredientes mais comuns, como chuchu, batata-doce, pepino e brócolis.

Hugo apostou na combinação de batata-doce e trufas negras, mas não conseguiu convencer os avaliadores. Lubyanka, por outro lado, surpreendeu com preparações de chuchu e atum bluefin e conquistou a vitória na prova.

Rafael Gomes reencontra Will Peters oito anos depois

A participação de Rafael Gomes foi um dos destaques do episódio. Campeão da edição de 2018 do "MasterChef Profissionais", o chef voltou ao programa como jurado convidado, justamente na temporada em que Will Peters tenta conquistar o título que perdeu para ele.

Os dois protagonizaram a final da terceira edição do reality, em 2018. Na época, a relação entre os cozinheiros foi marcada por provocações e alfinetadas.

Ao reencontrar o antigo adversário, Will admitiu que a situação despertava sentimentos diferentes. "A gente sempre se deu bem, né, mas ele ganhou de mim... Ver ele aí em cima para me avaliar, eu não sei se é bom, se é ruim ou se vai fazer alguma diferença", afirmou.

Rafael, por sua vez, garantiu que a rivalidade do passado não interferiria na avaliação dos pratos. "Foi muito, muito legal, foi acirrado mesmo, mas quero que fique bem claro que eu estou aqui para avaliar pratos, não pessoas", declarou.

O que Hugo Merchan pretende fazer depois do MasterChef?

Após deixar o programa, Hugo afirmou que a experiência representou um reencontro com a cozinha e com sua trajetória no reality. Nos últimos anos, ele havia se dedicado à gestão de restaurantes e passado um período mais afastado do fogão. "É um reencontro com o Hugo de 2018 e com o Hugo cozinheiro", avaliou.

Agora, o participante pretende abrir o próprio bar de drinks, com uma proposta que combine coquetelaria e gastronomia.

Hugo também declarou torcida por Irina Cordeiro, sua amiga e ex-companheira, que continua na disputa. Os dois mantêm uma relação de amizade e trabalho, e o cozinheiro assina a carta de drinks do restaurante Cuscuz da Irina, em São Paulo. "Ela é muito boa. Eu não tenho dúvidas de que ela vai chegar longe. Ela merece o troféu, quero vê-la ganhando", afirmou.