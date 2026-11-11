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Macro em Pauta

Governo Lula prepara ajuste de até R$ 80 bilhões; entenda o que pode mudar

Medidas ainda dependem de aprovação do Congresso; equipe econômica também prepara mudanças com efeitos previstos até 2030

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 07h49.

Última atualização em 11 de novembro de 2026 às 07h49.

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O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara um pacote de ajuste fiscal com impacto estimado entre R$ 50 bilhões e R$ 80 bilhões em 2027. As medidas incluem novas possibilidades de corte de despesas, restrições a compensações tributárias e mudanças nas regras de cálculo de gastos obrigatórios.

O objetivo é garantir o cumprimento da meta fiscal de 2027 e melhorar a trajetória das contas públicas. Segundo O Globo, a equipe econômica negocia os últimos detalhes com o Congresso e pretende apresentar um projeto de lei complementar.

Uma das principais propostas é permitir o cancelamento adicional de até R$ 12,8 bilhões em despesas caso a arrecadação fique abaixo do esperado, conforme informações da Folha de S.Paulo. A medida seria complementar ao contingenciamento, mecanismo que permite congelar temporariamente verbas do Orçamento.

O pacote ainda está em discussão e depende de aprovação do Congresso. As medidas buscam responder à desconfiança do mercado financeiro sobre a capacidade do governo de cumprir suas metas fiscais sem alterar a política de valorização do salário mínimo.

O que muda nas regras de gastos públicos?

O governo estuda criar um mecanismo que permita reduzir o crescimento real das despesas de 2,5% para 2% em 2027, caso as projeções indiquem descumprimento do piso da meta fiscal.

De acordo com a Folha, a diferença de 0,5 ponto percentual equivale a R$ 12,8 bilhões no Orçamento do próximo ano. O cancelamento também poderia reduzir a base usada para calcular o limite de despesas dos anos seguintes, produzindo uma economia permanente.

O Globo, porém, relata que uma versão mais recente da proposta não previa que a redução do limite tivesse efeitos nos exercícios posteriores. Desse modo, o alcance da mudança ainda não está definido.

Outra possibilidade é ampliar os gastos sujeitos a contingenciamento. Atualmente, o mecanismo recai principalmente sobre despesas discricionárias, como investimentos e custeio administrativo. A proposta permitiria alcançar também determinadas despesas obrigatórias, sem deixar de cumprir compromissos já assumidos pelo governo.

A equipe econômica também quer permitir que os bloqueios de verbas sejam calculados para buscar o centro da meta fiscal, e não apenas seu limite inferior.

Qual é a meta fiscal do governo para 2027?

A meta estabelecida para 2027 é de superávit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a R$ 73,2 bilhões. O resultado primário corresponde à diferença entre receitas e despesas do governo, sem considerar os juros da dívida.

O valor efetivamente necessário para cumprir o alvo central cai para cerca de R$ 8 bilhões quando são descontadas despesas que ficam fora da regra fiscal, especialmente os precatórios, que são dívidas decorrentes de decisões judiciais.

Segundo a Folha, o governo trabalha com uma margem de tolerância de R$ 36,6 bilhões. Com isso, o limite inferior da meta permite um déficit de até R$ 28,1 bilhões, considerando os descontos previstos nas regras.

O novo mecanismo de cancelamento de gastos seria acionado se as projeções apontassem um resultado pior do que esse limite.

Quando o ajuste fiscal será apresentado?

As medidas estão sendo negociadas com lideranças do Congresso. Na segunda-feira, 9, os ministros Dario Durigan, da Fazenda, e Bruno Moretti, do Planejamento, reuniram-se com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para discutir a proposta.

Segundo os dois jornais, a expectativa é que o projeto de lei complementar seja apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado. A relatoria deve ficar com Eduardo Braga (MDB-AM), que também é relator do Orçamento de 2027.

Alcolumbre afirmou que o Congresso tem o compromisso de analisar o texto, mas não estabeleceu um prazo para votação.

O pacote deve ser a primeira etapa de um ajuste mais amplo. Segundo O Globo, o governo prepara outra rodada de medidas para sustentar a trajetória fiscal até 2030, quando o centro da meta de superávit primário está previsto em 1,5% do PIB.

O presidente Lula, por sua vez, tem resistido a mudanças que afetem o reajuste real do salário mínimo. Em pronunciamento na televisão no domingo, 8, ele reafirmou o compromisso com a responsabilidade fiscal e manifestou preocupação com o crescimento da dívida pública e os juros elevados.

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