Quanto custa casar em 2026? Valores podem ultrapassar R$ 100 mil

Maio é o mês das noivas – e é nele que muitas pessoas começam a planejar a festa de casamento. O momento não é fácil, afinal, exige muitos detalhes. Nessa hora, cada decisão pode pesar no bolso. Mas é claro, tudo depende da disponibilidade e do orçamento do casal.

Para Mariana Romero Lima, fundadora da empresa Miralua, que possui mais de 20 anos de organização de eventos, esse momento é muito especial para algumas pessoas, que gostam de olhar para cada detalhe.

“O casamento costuma representar muito mais do que uma festa. É a celebração de uma história, de uma escolha e de um momento importante da vida do casal. Mesmo em formatos menores, existe um valor emocional muito forte envolvido”, comenta Lima.

Segundo a especialista, é possível, sim, casar com menor custo envolvido. “Hoje, vemos muitos casais optando por mini weddings, espaços menores, celebrações mais intimistas e escolhas mais conscientes. O mais importante é entender prioridades e fazer escolhas compatíveis com a realidade financeira do casal.”

Por conta disso, há como reduzir custos. Lima explica que o que mais impacta o orçamento não é apenas o número de convidados, mas principalmente a composição do evento e o nível de experiência que o casal deseja proporcionar.

“É possível reduzir custos fazendo escolhas mais estratégicas, como optar por formatos mais intimistas, espaços menores, datas fora da alta temporada, decoração mais essencial e menos excessos na produção. Muitos casais também substituem estruturas grandiosas por experiências mais acolhedoras e personalizadas”, diz.

Mas, mesmo em casamentos pequenos, existem custos operacionais importantes envolvidos, por isso o planejamento e a definição de prioridades fazem toda a diferença.

Lima simulou, à pedido da EXAME, quais seriam os gastos de um casamento de baixo, médio e alto orçamento. O valor considera uma festa de 6h para 30 convidados, em São Paulo capital. Os preços estipulados foram uma média, mas podem variar a depender de muitos fatores, tanto para cima como para baixo.

Baixo orçamento

O orçamento de baixo custo prevê um gasto total de R$ 57.494. O maior valor está concentrado no espaço, que inclui um pacote completo com buffet, bebidas, bolo cenográfico e de corte, doces, decoração, mobiliário, coordenação do dia, DJ, equipe de apoio (garçom, segurança e bombeiro) e gerador, somando R$ 25 mil.

Já a assessoria e produção completa do evento, do planejamento ao pós-festa, tem custo de R$ 9,9 mil.

Entre os demais itens, a filmagem foi orçada em R$ 5,8 mil, enquanto a fotografia, com cobertura de 6h, making of da noiva e entrega online, custa R$ 3,5 mil. O vestido da noiva tem valor estimado em R$ 4 mil, e o serviço de beleza e dia da noiva, que inclui maquiagem e penteado com testes prévios, soma R$ 2,5 mil. O celebrante aparece no orçamento por R$ 2,8 mil.

Para o noivo, o terno black tie foi estimado em R$ 1,3 mil. Já os custos do cartório, considerando casamento civil, chegam a R$ 1 mil. O orçamento ainda inclui bem-casados por R$ 294, convite e papelaria digital por R$ 270, porta-alianças por R$ 300, buquê de flores por R$ 400 e sapato da noiva por R$ 430.

Médio orçamento

Já no de médio orçamento, uma festa para 30 convidados de 6h tem custo total estimado em R$ 82.360. O item mais caro é o pacote do espaço, avaliado em R$ 44,1 mil, que reúne praticamente toda a estrutura principal da celebração, igual ao do baixo orçamento. Entretanto, o buffet contém bem mais opções no cardápio.

Outro destaque do orçamento é a assessoria e produção do casamento, calculada também em R$ 9,9 mil. O serviço inclui o acompanhamento dos noivos desde a fase de planejamento até o encerramento da festa. Já o vestido da noiva aparece entre os itens de maior peso financeiro, com valor estimado em R$ 8 mil.

Na parte audiovisual, a filmagem foi orçada em R$ 5,8 mil, enquanto a fotografia, com cobertura de 6h, making of da noiva, entrega online e álbum, soma R$ 4,94 mil. O celebrante do casamento tem custo previsto de R$ 2,8 mil, e o pacote de beleza e dia da noiva, que inclui maquiagem, penteado, testes prévios e retoques após a cerimônia, com troca de penteado, foi estimado em R$ 3 mil.

Entre os demais itens da planilha, o traje do noivo foi calculado em R$ 1,3 mil, enquanto as despesas de cartório chegam a R$ 1 mil. O convite digital e toda a papelaria personalizada do evento custam R$ 690, e o sapato da noiva aparece no orçamento por R$ 530. Já o porta-alianças personalizado soma R$ 300.

Alto orçamento

Por fim, o casamento de alto orçamento tem valor total estimado em R$ 106.419 para uma celebração também de 6h com 30 convidados. O item de maior impacto financeiro é novamente o pacote do espaço, avaliado em R$ 42.195.

O valor também engloba buffet completo, bebidas, bolos, doces, bem-casados, decoração floral, mobiliário, coordenação do evento, operador de som, equipe de apoio e gerador de energia.

Entre os custos mais elevados também está o vestido da noiva, orçado em R$ 19,55 mil. A assessoria e produção completa do casamento aparece em seguida, com custo de R$ 9,9 mil, cobrindo todas as etapas da organização até o pós-evento.

Na parte de imagem e registro da cerimônia, a fotografia foi estimada em R$ 6.935, incluindo 6h de cobertura, making of da noiva, ensaio do casal, entrega online e álbum físico. Já a filmagem tem valor de R$ 5,8 mil.

A música da cerimônia e da recepção, que não estavam inclusas nos outros dois orçamentos, feita por um trio musical, acrescenta mais R$ 4 mil ao orçamento.

Os itens extras também elevam o custo final da festa. O bar de drinks, com sete opções de drinks, foi calculado em R$ 2.250,00. O buquê custa R$ 1,1 mil, enquanto o sapato da noiva foi estimado em R$ 899.

O traje do noivo aparece no orçamento por R$ 4 mil. Já o pacote de beleza e dia da noiva, que inclui maquiagem, penteado, testes prévios, retoques após a cerimônia, mimo especial e preparação para o pré-wedding, soma R$ 5 mil. O celebrante foi orçado em R$ 2,8 mil, e as despesas de cartório chegam a R$ 1 mil.

A planilha ainda prevê gastos de R$ 690 com convite digital e papelaria personalizada e R$ 300 com o porta-alianças bordado com os nomes dos noivos.

Entenda as diferenças

Os orçamentos apresentados consideram fornecedores e serviços de diferentes perfis, o que influencia diretamente nos valores finais de cada item. Espaços para eventos, por exemplo, podem ter preços bastante distintos dependendo da localização, da estrutura oferecida, do nível de exclusividade e dos serviços incluídos no pacote, como buffet, decoração, equipe operacional e atrações adicionais.

O mesmo acontece com itens ligados ao visual dos noivos. O vestido de noiva pode variar de alguns milhares de reais até cifras muito mais elevadas, dependendo do estilista, do tipo de tecido, do nível de personalização e da proposta da marca escolhida. Sapatos e ternos seguem lógica semelhante: peças de grifes premium, alfaiataria sob medida ou modelos assinados costumam elevar significativamente o custo total da produção.

Serviços de fotografia e filmagem também oscilam conforme a experiência do profissional, o reconhecimento no mercado, o tempo de cobertura e os materiais entregues, como álbuns impressos, ensaios extras e vídeos cinematográficos. O mesmo vale para maquiagem, decoração floral, música ao vivo e papelaria personalizada, que podem ganhar versões mais sofisticadas conforme o padrão desejado pelos noivos.

Segundo Lima, os valores foram calculados com base em referências reais do mercado de casamentos em São Paulo, mas podem sofrer alterações conforme data, personalização, quantidade de convidados e perfil do evento. Todos não consideram despesas como noite de núpcias, valet ou atrações extras, como cabine de fotos e pintura ao vivo.