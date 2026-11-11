Quando a brincadeira de criança vira assunto sério para o futuro das cidades

O britânico Tim Gill e o colombiano Gil Peñalosa, radicado em Toronto, no Canadá, estão em Florianópolis para falar sobre os novos modelos de cidades (Divulgação/Arquivo Pessoal)
Editor da Região Sul
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 07h35.
Última atualização em 11 de novembro de 2026 às 07h48.
Um grupo de crianças brincando na rua não costumava entrar na planilha de um investidor ao planejar um novo empreendimento. Nem tão pouco um idoso caminhando com segurança até a praça ou vizinhos conversando à sombra de uma árvore.
Mas o que antes era tratado, no máximo, como um custo periférico no planejamento urbano agora ganha uma dimensão estratégica: espaços públicos, convivência e qualidade de vida já são diferenciais na disputa das cidades por negócios, investimentos e talentos.
É essa a visão compartilhada por duas referências internacionais em urbanismo: o britânico Tim Gill e o colombiano Gil Peñalosa, radicado em Toronto, no Canadá.Os dois estão em Florianópolis, que sedia, a partir desta quarta-feira, 11 de novembro, a primeira edição do ADIT Cidades no Brasil.
A EXAME conversou por quase duas horas, com exclusividade, com os pesquisadores, na última segunda-feira, na sede da Casa Hurbana, na região centrao da capital catarinense.
Embora tenham trajetórias diferentes, Gill e Peñalosa são unânimes ao afirmar que cidades planejadas para atender às necessidades de crianças, jovens e idosos também ampliam seu potencial econômico.
Ambientes seguros, acessíveis e agradáveis favorecem a circulação de pessoas, fortalecem o comércio e tornam os centros urbanos mais atrativos para profissionais qualificados. “Temos que criar ambientes humanos em que ser saudável seja a escolha mais fácil”, afirmou Tim Gill.
Autor dos livros Urban Playground e No Fear, Gill é pesquisador honorário da Universidade de Exeter, no Reino Unido, e referência internacional no estudo da relação entre infância e ambiente urbano. Sua proposta vai além dos playgrounds: envolve ruas, calçadas, escolas e bairros que permitam às crianças brincar e explorar a cidade com autonomia.
Para o britânico, hábitos positivos não podem depender apenas da disciplina individual. É preciso que a organização das cidades favoreça caminhadas, atividades físicas, contato com a natureza e interação entre diferentes gerações.
Gil Peñalosa, fundador da organização canadense 8 80 Cities, resume o conceito de maneira simples: "Se uma cidade é segura e agradável para uma criança de 8 anos e para um idoso de 80, provavelmente também será boa para todas as pessoas entre essas idades."
A presença desses dois grupos nas ruas, praças e parques é, segundo ele, um indicador importante da qualidade urbana. Não basta construir equipamentos de lazer. É necessário garantir acesso, segurança e atividades que estimulem a população a sair de casa.
O envelhecimento populacional torna essa discussão ainda mais relevante. Peñalosa defende políticas que permitam aos idosos preservar a autonomia, manter vínculos sociais e praticar exercícios regularmente. Praças e parques precisam funcionar também como espaços de integração, capazes de combater o isolamento e favorecer a saúde mental.
Na avaliação do urbanista, uma das decisões mais importantes das próximas duas ou três décadas será definir como os municípios irão se adaptar às transformações demográficas e econômicas. Para ele, as condições oferecidas aos moradores já pesam na escolha dos profissionais mais disputados pelo mercado.
Empresas podem oferecer bons salários e oportunidades de carreira, mas seus funcionários também procuram segurança, ar limpo, mobilidade e lazer. Municípios que reúnem esses atributos aumentam sua capacidade de atrair e reter talentos, alimentando um ciclo de desenvolvimento.
Para Peñalosa, os governos precisam adotar medidas que tornem as escolhas saudáveis mais acessíveis. Calçadas seguras, ciclovias conectadas, arborização, parques e atividades comunitárias estão entre as prioridades defendidas pelo especialista.
Ele também propõe reduzir a oferta de alimentos pouco nutritivos em instalações públicas e facilitar o acesso da população a opções mais equilibradas. Não basta recomendar exercícios e bons hábitos se o ambiente urbano dificulta sua adoção.
Entre os exemplos apresentados durante a entrevista estão iniciativas que não dependem necessariamente de grandes investimentos: plantar árvores, organizar atividades de dança entre desconhecidos, promover observação de pássaros e abrir escolas públicas nos fins de semana.
Uma instituição de ensino que permanece fechada aos sábados e domingos poderia, segundo ele, transformar-se em um centro comunitário, oferecendo aulas de culinária, esportes e atividades culturais para moradores do bairro. A proposta também representa uma forma de sustentabilidade, ao permitir diferentes usos para estruturas existentes.
Outra medida é fechar grandes avenidas aos automóveis nos domingos, destinando-as temporariamente a pedestres e ciclistas. A Avenida Paulista, em São Paulo, com aproximadamente 2,8 quilômetros, é um dos exemplos brasileiros. Em Bogotá, na Colômbia, programas semelhantes ganharam escala muito maior, transformando extensas redes viárias em áreas de lazer.
Além dos benefícios físicos e psicológicos, essas iniciativas favorecem a integração social, aproximam moradores de diferentes classes econômicas e estimulam o comércio. Quanto mais pessoas circulam e permanecem nas ruas, maiores são as oportunidades para bares, restaurantes e prestadores de serviços. Peñalosa citou experiências em Guadalajara, no México, e San Francisco, nos Estados Unidos.
Um dos exemplos internacionais destacados na conversa vem da Suécia, onde o projeto Street Moves passou a transformar vagas de estacionamento em pequenos ambientes de convivência, com bancos, vegetação e infraestrutura para bicicletas.
A iniciativa está associada ao conceito de cidade de um minuto, que propõe melhorar o espaço coletivo imediatamente próximo às residências.
Os resultados das primeiras intervenções em Estocolmo chamaram a atenção: foi registrado um aumento de 400% na movimentação das ruas próximas aos locais transformados, segundo avaliação divulgada pelo centro sueco de arquitetura e design ArkDes.
Uma pesquisa com 322 participantes apontou ainda que aproximadamente 70% avaliaram positivamente as mudanças. Os moradores participaram das discussões sobre a utilização das ruas, permitindo que os projetos fossem adaptados às necessidades de cada comunidade.
A experiência ilustra como intervenções relativamente simples podem ampliar a ocupação desses ambientes e estimular o relacionamento entre vizinhos, sem exigir grandes obras.
O envolvimento empresarial é outro ponto defendido pelos especialistas. Peñalosa sugere que companhias incentivem hábitos saudáveis entre seus funcionários, oferecendo frutas em reuniões, reduzindo a disponibilidade de refrigerantes e alimentos ultraprocessados e subsidiando bicicletas e atividades físicas.
O investimento em saúde também pode trazer resultados econômicos para as empresas, argumenta o urbanista, ao contribuir para a produtividade e a redução das ausências por doenças.
Gill acrescenta que o setor privado pode participar diretamente da criação e manutenção de áreas de convivência atrativas, além de valorizar organizações comprometidas com práticas que beneficiem as comunidades.
Nesse contexto, o britânico citou a Cidade Pedra Branca, em Palhoça, na Grande Florianópolis, um bairro planejado que incorporou conceitos de caminhabilidade, uso misto e integração entre moradia, comércio e serviços. A referência tem ligação direta com a trajetória de Valério Gomes, um dos idealizadores da Pedra Branca e atual presidente do conselho da Hurbana Cidade Para as Pessoas.
Gomes também é entusiasta do conceito de “cidades brincantes”, que valoriza a convivência entre gerações. A proposta considera ruas, praças e áreas de lazer como locais de encontro e experiências compartilhadas, aproximando-se das ideias defendidas pelos dois pesquisadores.
Essa abordagem também está no centro da programação do ADIT Cidades, correalizado pela ADIT Brasil e pela Hurbana. O encontro propõe discutir não apenas a expansão imobiliária, mas a recuperação do potencial de bairros, edifícios e áreas centrais que já possuem infraestrutura.
Para Felipe Cavalcante, fundador e presidente de honra da ADIT Brasil, a transformação também depende de mudanças nas regras urbanísticas. Em artigo publicado em setembro pelo movimento Somos Cidade, que coordena, ele defendeu a revisão de normas que dificultam a integração entre moradia, comércio e serviços.“A mudança passa menos por grandes obras e mais pela revisão de regras que atualmente dificultam o desenho de ambientes urbanos de qualidade”, afirmou Cavalcante.
A ADIT Brasil completa 20 anos em 2026 e promove pela primeira vez um encontro dedicado especificamente à regeneração urbana. A programação apresentará experiências de Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Medellín, na Colômbia.
A abertura oficial está marcada para esta quarta-feira, às 8h30, na ACATE, com a participação do presidente executivo da ADIT Brasil, Martin Diaz Langou, do prefeito Topázio Neto e de Valério Gomes. Gil Peñalosa fará a palestra de abertura, às 9h, enquanto Tim Gill participará das discussões sobre cidades como espaços de brincadeiras e convivência.
Entre os demais convidados internacionais está Rute Nieto Ferreira, da Gehl Architects, que abordará a transformação do ambiente urbano.
Os debates terão continuidade no Ponte de Palavras – Encontro Literário de Florianópolis, de 13 a 15 de novembro. No domingo, 15, às 10h, Gill apresentará a edição brasileira do livro Cidade como playground, em encontro gratuito na Casa Hurbana, com a participação de Peñalosa.
Para os dois especialistas, o sucesso de uma cidade não deve ser medido apenas pelo volume de investimentos ou pela quantidade de edifícios que consegue construir, mas também pelas condições que oferece a seus habitantes.
E talvez um dos sinais mais reveladores desse sucesso esteja justamente fora dos escritórios e dos grandes empreendimentos: nas ruas onde crianças de 8 anos podem brincar e idosos de 80 conseguem caminhar, conviver e aproveitar a vida com autonomia e segurança.