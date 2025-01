Quem está no VIP e na Xepa do BBB 25? Veja como as duplas foram divididas

O BBB 25 está quase completando a primeira semana no ar e os participantes já estão divididas. Logo no primeiro dia, durante a entrada dos brothers na casa mais vigiada do Brasil, eles foram testados para ver quem mais conhecia sua respectiva dupla. Os mais alinhados, que acertaram as perguntas e respostas de seus parceiros, foram para o VIP. Quem errou, ficou na Xepa.

A tão temida dieta da Xepa inclui carnes de "segunda mão", como fígado, rabada, moela e dobrada, somente três opções de frutas (limão, banana e laranja), e outros itens básicos, entre eles arroz e feijão, leite em pó e algumas verduras. Já quem fica no VIP come bem: filé mignon, alcatra, tilápia, peito de frango, chocolate e leite condensado.

Veja abaixo a separação entre VIP e Xepa:

Quem está no VIP?

Gracyanne Barbosa e Giovanna

Diego Hypolito e Daniele Hypolito

João Gabriel e João Pedro

Maike e Gabriel

Aline e Vinicius

Edilberto e Raissa

Eva e Renata

Vitória Strada e Mateus

Quem está na Xepa?

Diogo Almeida e Vilma

Camilla e Thamiris

Arleane e Marcelo.

Onde assistir o BBB 25?

O BBB 25, como nas edições anteriores, será apresentado diariamente na TV aberta e no canal Multishow. Além da tradicional transmissão ao vivo, o programa estará disponível também para assinantes Globoplay em dois formatos: câmeras ao vivo e a edição apresentada na TV.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

Para aqueles que querem ficar ligados nas câmeras 24 horas da casa do BBB 25, elas estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio diário pode ser visto tanto na TV aberta ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

Horários do BBB 25 na Globo

O BBB 25, um dos realities mais aguardados do Brasil, será transmitido na TV Globo em horários fixos ao longo da semana. Confira:

Segunda-feira: 22h25

22h25 Terça-feira: 22h25

22h25 Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)

22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde) Quinta-feira: 22h25

22h25 Sexta-feira: 22h25

Sábado: 22h25

22h25 Domingo: 23h10, após o Fantástico

Como assistir ao BBB 25 online e na TV

Além da transmissão na TV Globo, o BBB 25 pode ser acompanhado de várias formas:

TV aberta: na Globo, ao vivo, às 22h25 pelo horário de Brasília.

TV fechada: no canal Multishow, logo após o final da edição exibida na Globo.

Pay-per-view: assine pelas operadoras de TV a cabo e acompanhe as câmeras 24 horas do programa.

Online: pelo aplicativo ou site do Globoplay, disponível para iOS e Android. É possível assistir aos episódios transmitidos na Globo e também acessar as câmeras 24 horas.