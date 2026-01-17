Invest

Mega-Sena: resultado do concurso 2.961; prêmio é de R$ 40 milhões

Sorteio do concurso 2.961 foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook da Loterias Caixa

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio (Agência Brasil/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 21h03.

A Caixa realizou o sorteio das seis dezenas do concurso 2.961 da Mega-Sena neste sábado, 17 de janeiro, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. 

O sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube. O prêmio é de R$ 40.920.414,09.

Resultado Mega-Sena - concurso 2961

10 -13 -55 - 56 - 59 - 60

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo

A melhor maneira de usar o prêmio da Mega-Sena é aquela que atende às suas necessidades e objetivos individuais.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

