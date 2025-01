Quais são as comidas da Xepa no BBB 25? Veja as opções disponíveis para os brothers

A edição 25 do Big Brother Brasil começou na segunda-feira, 13, e um dos temas mais comentados foi a dieta da Xepa, que inclui carnes de "segunda mão", frutas limitadas e itens básicos como arroz e feijão.

As restrições alimentares têm gerado debate, principalmente após a revelação de que Gracyanne Barbosa, conhecida pelo consumo elevado de ovos, se tornou uma das participantes.

Na Xepa, os brothers enfrentam um cardápio reduzido, composto por carnes ricas em proteínas, mas com alto teor de gordura, o que torna o planejamento nutricional um desafio. De lanche ou sobremesa, apenas três frutas estão disponíveis: banana, limão e laranja.

As restrições limitam a ingestão de vitaminas e minerais essenciais, sobretudo para quem tem uma rotina de exercícios como a de Gracyanne.

Qual é o cardápio da Xepa no BBB 25?

Os alimentos da Xepa incluem:

Carnes : fígado, rabada, dobrada, moela e língua de boi.

: fígado, rabada, dobrada, moela e língua de boi. Frutas : banana, limão e laranja.

: banana, limão e laranja. Itens básicos : feijão, arroz, biscoito, pão, leite em pó e verduras.

: feijão, arroz, biscoito, pão, leite em pó e verduras. Doces: goiabada e rapadura, disponíveis para consumo moderado.

A alimentação restrita é uma marca do programa, mas o impacto dessa dieta é especialmente evidente em participantes com rotinas alimentares rigorosas. Mesmo com a presença de proteínas e carboidratos na base da dieta, a limitação na variedade de frutas e vegetais pode dificultar o equilíbrio nutricional.

A Xepa segue como um teste de resistência não apenas social, mas também físico, colocando os brothers à prova no Big Brother Brasil 25.

Quem está na Xepa?

Diogo Almeida e Vilma

Camilla e Thamiris

Arleane e Marcelo

Qual é o cardápio do VIP no BBB 25?

Os alimentos do VIP incluem:

Carnes: contra filé, filé mignon, alcatra, carne moída, bacon e porco;

contra filé, filé mignon, alcatra, carne moída, bacon e porco; Peixes: tilápia;

tilápia; Frango: peito de frango;

peito de frango; Doce: leite condensado e chocolate.

Quem está no VIP?

Gracyanne Barbosa e Giovanna

Diego Hypolito e Daniele Hypolito

João Gabriel e João Pedro

Maike e Gabriel

Aline e Vinicius

Edilberto e Raissa

Eva e Renata

Vitória Strada e Mateus.

Onde assistir o BBB 25?

O BBB 25, como nas edições anteriores, será apresentado diariamente na TV aberta e no canal Multishow. Além da tradicional transmissão ao vivo, o programa estará disponível também para assinantes Globoplay em dois formatos: câmeras ao vivo e a edição apresentada na TV.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

Para aqueles que querem ficar ligados nas câmeras 24 horas da casa do BBB 25, elas estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio diário pode ser visto tanto na TV aberta ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

Horários do BBB 25 na Globo

O BBB 25, um dos realities mais aguardados do Brasil, será transmitido na TV Globo em horários fixos ao longo da semana. Confira:

Segunda-feira: 22h25

22h25 Terça-feira: 22h25

22h25 Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)

22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde) Quinta-feira: 22h25

22h25 Sexta-feira: 22h25

Sábado: 22h25

22h25 Domingo: 23h10, após o Fantástico

Como assistir ao BBB 25 online e na TV

Além da transmissão na TV Globo, o BBB 25 pode ser acompanhado de várias formas:

TV aberta: na Globo, ao vivo, às 22h25 pelo horário de Brasília.

TV fechada: no canal Multishow, logo após o final da edição exibida na Globo.

Pay-per-view: assine pelas operadoras de TV a cabo e acompanhe as câmeras 24 horas do programa.

Online: pelo aplicativo ou site do Globoplay, disponível para iOS e Android. É possível assistir aos episódios transmitidos na Globo e também acessar as câmeras 24 horas.