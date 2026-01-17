Brasil

Defesa Civil emite, pela 1ª vez, "alerta extremo" por chuvas em São Paulo

Toda a capital paulista está em estado de atenção para alagamentos devido ao temporal deste sábado (17)

Toda a capital paulista está em estado de atenção para alagamentos (Reprodução/X)

SBT News
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 20h00.

A Defesa Civil emitiu, pela primeira vez, neste sábado (17) um "alerta extremo" nos celulares de moradores de São Paulo, devido às fortes chuvas que atingem algumas regiões da capital paulista.

Com um som semelhante ao de uma sirene, o alerta trazia a seguinte orientação: "Tem raios e vento. Atinge áreas vizinhas. Mantenha-se em local seguro".

Chuvas fortes em São Paulo

Toda a capital paulista está em estado de atenção para alagamentos, desde às 17h49, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências. Inicialmente, a medida do CGE valia apenas para as zonas sul, sudeste e leste e região da Marginal Tietê.

De acordo com CGE, existem dois tipos de alerta enviados aos celulares dos paulistanos: o severo, que é acompanhado por um único toque sonoro e uma vibração do aparelho; e o extremo, que emite uma campainha de cerca de 10 segundos de duração.

