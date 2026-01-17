Calderano encara chinês por vaga na final do Star Contender de Doha neste domingo

Após duas vitórias neste sábado (17), o mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano, atual número 3 do mundo, garante nova semifinal.

Neste domingo (18), ele encara o chinês Wen Ruibo, 53º do ranking, às 7h (horário de Brasília), na competição que acontece no Lusail Sports Arena, no Catar.

A vaga na decisão do WTT Star Contender de Doha estará em jogo. Do outro lado da chave, o alemão Dimitrij Ovtcharov, 26º colocado, enfrenta o também chinês Zhou Qihao, 36º.

Ovtcharov é um adversário conhecido de Calderano: foi ele quem eliminou o brasileiro na estreia da temporada, no WTT Champions de Doha, em 8 de janeiro, em uma partida equilibrada decidida por 3 sets a 2.

Semifinal com Hugo Calderano

Para chegar à semifinal, Calderano teve uma trajetória sólida. Como cabeça de chave número 2, superou o sul-coreano Gyuhyeon Park na estreia.

Neste sábado, confirmou sua boa fase com duas vitórias expressivas: primeiro, um triunfo por 3 a 0 sobre o croata Tomislav Pucar (25º), seguido de uma vitória por 3 a 1 diante do francês Simon Gauzy, 18º do ranking mundial.

Após a campanha em Doha, o brasileiro de 29 anos segue direto para os Estados Unidos, onde disputará a ITTF Americas Cup, em São Francisco, entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro.