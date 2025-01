BBB 25: Ludmilla se apresenta no primeiro 'sextou' do programa; veja horário e como assistir

A temporada do BBB 25 mal começou e logo na primeira semana já chega na casa mais vigiada do Brasil com elenco de peso para as festas dos brothers. Depois da apresentação de Anitta no Show de Quarta, chegou a vez da Ludmilla: nesta sexta-feira, 16, é ela quem comanda o primeiro "sextou" do programa.

A cantora levará ao palco uma seleção de sucessos que vai desde o funk até o pagode, com o reconhecido álbum "Numanice". Entre os hits previstos estão “Rainha da Favela”, “Saudade da Gente” e “Maliciosa”, que devem garantir a animação do público. “Estou muito animada em comandar a primeira grande festa do BBB 25! Vai ser uma noite incrível, cheia de energia boa para os brothers e todo mundo que está assistindo de casa”, celebrou a cantora.

Tecnologia e festa: o mood da noite

Com tons de azul, preto e prata, o tema da festa promete um visual futurista inspirado nos avanços da tecnologia. A ideia é transformar o evento em um verdadeiro open house para marcar a estreia da nova edição do programa.

O repertório que mistura funk e pagode e deve ser marcada por momentos icônicos, já que os participantes terão a chance de relaxar após os primeiros dias de tensão e estratégias. Para o público de casa, é uma oportunidade de acompanhar a reação dos brothers e se envolver ainda mais com as dinâmicas do jogo.

Quando será o show da Ludmilla no BBB?

A cantora se apresenta no reality ao vivo nesta sexta-feira, 16. O BBB vai ao ar na TV Globo a partir das 22h25 (horário de Brasília).

Onde assistir o BBB 25?

O BBB 25, como nas edições anteriores, será apresentado diariamente na TV aberta e no canal Multishow. Além da tradicional transmissão ao vivo, o programa estará disponível também para assinantes Globoplay em dois formatos: câmeras ao vivo e a edição apresentada na TV.

Horários do BBB 25 na Globo

O BBB 25, um dos realities mais aguardados do Brasil, será transmitido na TV Globo em horários fixos ao longo da semana. Confira:

Segunda-feira: 22h25

22h25 Terça-feira: 22h25

22h25 Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)

22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde) Quinta-feira: 22h25

22h25 Sexta-feira: 22h25

Sábado: 22h25

22h25 Domingo: 23h10, após o Fantástico

Como assistir ao BBB 25 online e na TV

Além da transmissão na TV Globo, o BBB 25 pode ser acompanhado de várias formas: