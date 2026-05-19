Copa do Mundo 2026: de Brasil a Curaçao, veja as convocações já divulgadas pelas seleções

Copa do Mundo 2026: mundial será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá
Publicado em 19 de maio de 2026 às 05h01.
Falta menos de um mês para a Copa do Mundo de 2026, e as seleções já estão divulgando suas convocações. Os países têm até o dia 1º de junho para anunciar a lista final de 26 jogadores para o torneio.
O Brasil já definiu os nomes que disputarão o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá. O técnico Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira, 18, a lista dos 26 convocados para a competição.
A convocação (ou não) de Neymar era a principal expectativa da lista e o atacante do Santos foi confirmado entre os escolhidos pelo treinador italiano. Entre os nomes que ficaram fora estão Thiago Silva (Porto), João Pedro (Chelsea) e Hugo Souza (Corinthians).
Dos clubes paulistas, apenas o Santos teve representante convocado para a Seleção Brasileira. Corinthians, Palmeiras e São Paulo não conseguiram emplacar nenhum jogador na lista final de Ancelotti.
A Seleção estreia no dia 13 de junho contra Marrocos, no início da busca pelo hexacampeonato. Ancelotti tentará encerrar um jejum de 24 anos sem títulos mundiais da Seleção Brasileira. A última conquista foi em 2002, quando o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0 na final da Copa do Mundo.
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio).
Defensores: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli) e Leo Pereira (Flamengo).
Meias/Atacantes: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo), Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos).
Goleiros: Courtois, Lammens e Mike Penders.
Defensores: Timothy Castagne, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier, Nathan Ngoy e Joaquin Seys.
Meias/Atacantes: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel, Charles De Ketelaere, Mathias Fernandez-Pardo, Jeremy Doku, Romelu Lukaku, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard, Dodi Lukebakio e Diego Moreira.
Goleiros: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic e Osman Hadzikic.
Defensores: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Stjepan Radeljic.
Meias/Atacantes: Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic, Ermin Mahmic, Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic e Edin Dzeko.
Goleiros: Yahia Fofana, Mohamed Koné e Alban Lafont.
Defensores: Emmanuel Agbadou, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislan Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka e Wilfried Singo.
Meias/Atacantes: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulai, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Jean-Mickael Seri, Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakite, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pepe, Bazoumana Toure e Elye Wahi.
Goleiros: Mike Maignan, Robin Risser e Brice Samba.
Defensores: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba e Dayot Upamecano.
Meias/Atacantes: N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery, Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise e Marcus Thuram.
Goleiros: Zion Suzuki, Keisuke Osako e Tomoki Hayakawa.
Defensores: Hiroki Ito, Junnosuke Suzuki, Ayumu Seko, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Yukinari Sugawara e Yuto Nagatomo.
Meias/Atacantes: Daichi Kamada, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Wataru Endo, Keito Nakamura, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Yuito Suzuki, Junya Ito, Ayase Ueda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Keisuke Goto e Takefusa Kubo.
Goleiros: Max Crocombe, Alex Paulsen e Michael Woud.
Defensores: Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith e Finn Surman.
Meias/Atacantes: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Matt Garbett, Ben Old, Alex Rufer, Sarpreet Singh, Marko Stamenic, Ryan Thomas, Kosta Barbarouses, Eli Just, Callum McCowatt, Jesse Randall, Ben Waine e Chris Wood.
Goleiros: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt e Jacob Widell Zetterström.
Defensores: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud e Daniel Svensson.
Meias/Atacantes: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Jesper Karlström, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg e Besfort Zeneli.
Goleiros: Dahmen, Chamakh e Ben Hassen.
Defensores: Valery, Neffati, Bronn, Talbi, Rekik, Arous, Chikhaoui, Abdi e Ben Hmida.
Meias/Atacantes: Skhiri, Mahmoud, Khedira, Ben Slimane, Ben Ouanes, Gharbi, Hannibal, Ayari, Achouri, Saad, Chaouat, Mastoui, Elloumi e Tonekti.
Goleiros: Johnny Placide, Alexandre Pierre, Josué Duverger.
Defensores: Carlens Arcus, Wilguens Pauguain, Duke Lacroix, Martin Experience, JK Duverne, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Keeto Thermoncy.
Meias/Atacantes: Leverton Pierre, Carl-Fred Sainthe, Jean-Jacques Danley, Jeanricner Bellegarde, Pierre Woodenski, Dominique Simon, Louicius Deedson, Ruben Providence, Josué Casimir, Derrick Etienne, Wilson Isidor, Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Yassin Fortune, Lenny Joseph.
Goleiros: Kim Seunggyu, Song Bumkeun e Jo Hyeonwoo.
Defensores: Kim Moonhwan, Kim Min-jae, Kim Taehyeon, Park Jinseob, Seol Youngwoo, Jens Castrop, Lee Kihyuk, Lee Taeseok, Lee Hanbeom e Cho Yumin.
Meias/Atacantes: Kim Jingyu, Bae Junho, Paik Seungho, Yang Hyunjun, Eom Jisung, Lee Kang-in, Lee Donggyeong, Lee Jaesung, Hwang Inbeom, Hwang Heechan, Son Heung-min, Oh Hyeongyu e Cho Gue-sung.
Goleiros: Alexander Schlager, Florian Wiegele e Patrick Pentz.
Defensores: David Affengruber, Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Alexander Prass, Marco Friedl e Michael Svoboda.
Meias/Atacantes: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patrick Wimmer, Paul Wanner, Alessandro Schopf, Marko Arnautović, Michael Gregoritsch e Sasa Kalajdzic.
Goleiros: Timothy Fayulu, Lionel Mpasi e Matthieu Epolo.
Defensores: Aaron Wan-Bissaka, Gédéon Kalulu, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Steve Kapuadi, Rocky Bushiri, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba e Dylan Batubinsika.
Meias/Atacantes: Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Ngal'ayel Mukau, Charles Pickel, Nathanael Mbuku, Brian Cipenga, Theo Bongonda, Gael Kakuta, Meschack Elia, Fiston Mayele, Cédric Bakambu, Simon Banza e Yoane Wissa.
Goleiros: Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Eloy Room.
Defensores: Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon Van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Jurien Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo.
Meias/Atacantes: Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, AR'Jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe, Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorré, Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Brandley Kuwas, Jurgen Locadia e Jearl Margaritha.
Goleiros: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur.
Defensores: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic e Luka Vuskovic.
Meias/Atacantes: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk, Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Peter Musa e Igor Matanovic.
Goleiros: Josimar Dias (Vozinha), Márcio da Rosa e Carlos Santos.
Defensores: Steven Moreira, Wagner Pina, Sidny Cabral, Logan Costa, Roberto Lopes (Pico), Kelvin Pires, Ianique Tavares (Stopira) e Edilson Borges (Diney).
Meias/Atacantes: Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Kevin Pina, Laros Duarte, Telmo Arcanjo, Yannick Semedo, João Paulo Fernandes, Garry Rodrigues, Jovane Cabral, Ryan Mendes, Nuno da Costa, Dailon Livramento, Gilson Benchimol, Willy Semedo e Hélio Varela.
Goleiros: Altay Bayindir, Ersin Destanoglu, Mert Gunok, Muhammed Sengezer e Ugurcan Cakir.
Defensores: Abdulkerim Bardakci, Ahmetcan Kaplan, Caglar Soyuncu, Eren Elmali, Ferdi Kadıoglu, Merih Demiral, Mert Muldur, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek e Zeki Celik.
Meias/Atacantes: Atakan Karazor, Demir Ege Tiknaz, Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek, Kaan Ayhan, Orkun Kokçu, Salih Ozcan, Aral Simshir, Arda Guler, Baris Yilmaz, Can Uzun, Deniz Gul, Irfan Kahveci, Kenan Yildiz, Kerem Akturkoglu, Oguz Aydin, Yunus Akgun e Yusuf Sari.