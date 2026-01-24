BBB 26: quem Babu pode indicar para o Paredão?

Líder da semana no BBB 26, Babu Santana passou a madrugada desta sexta-feira, 23, avaliando cenários para a formação do próximo paredão. No quarto reservado, o ator utilizou uma mesa tática para definir prioridades e deixou quatro participantes no centro de sua estratégia: Jonas Sulzbach, Paulo Augusto Carvalhaes, Brigido Neto e Samira Sagr.

Segundo ele, Jonas e Brigido se tornaram alvos diretos por causarem atritos no convívio. "Arrumou intrigas", afirmou sobre ambos, posicionando-os no setor da mesa com a indicação “quero fora da casa”.

Babu ponderou entre uma jogada racional ou uma decisão guiada pelo sentimento. Paulo Augusto apareceu como escolha estratégica por não ter aliados ou torcida consolidada. Já Jonas seria uma opção pessoal. “Se eu for frio, boto o Paulo Augusto. Se for coração, é o Jonas”, avaliou.

O paradoxo do BBB 26: audiência importa, mas não decide

No caso de Brigido, o líder indicou que o participante pode se prejudicar sozinho com o tempo. Já Samira foi analisada sob um viés mais técnico: segundo Babu, se o termômetro do Sincerão refletir rejeição externa, ela pode ter dificuldades em paredões futuros.

Fora do radar imediato, o líder mencionou outros jogadores. Breno Corã foi apontado como possível aliado, enquanto Juliano Floss recebeu voto de confiança, ainda que com ressalvas. Sobre Ana Paula Renault, Babu afastou qualquer chance de indicação: “Jogadora forte, já voltou de paredão. Não é hora.”