TikTok vs Reels: qual rede dá mais visualizações e vendas em 2026?

RESUMO | O TikTok entrega, em média, cerca de 42% mais visualizações por vídeo que o Instagram Reels, segundo estudo da Metricool com mais de 6 milhões de publicações, e segue como a rede mais indicada para contas novas ganharem descoberta. O Reels gera mais compartilhamentos e comentários, sinais que ajudam a converter audiência em clientes. O texto explica como o algoritmo de cada plataforma distribui vídeos, o que fazer para ampliar o alcance e quais apps usar na edição.

Mais da metade dos brasileiros conectados assiste a vídeos curtos todos os dias para se informar. O Painel TIC – Integridade da Informação, do Cetic.br, mostra que 53% dos usuários de internet com 16 anos ou mais acessam feeds de vídeos curtos com frequência diária, atrás apenas dos aplicativos de mensagem (60%). Para quem trabalha com as redes sociais, a dúvida é qual canal — o TikTok ou o Instagram Reels — entrega esse conteúdo para mais pessoas.

Os dados de desempenho colocam o TikTok na frente em visualizações por vídeo, inclusive para perfis pequenos. O Reels entrega menos alcance bruto, mas gera mais interação entre quem assiste, o que favorece relacionamento e vendas.

Qual rede entrega mais alcance: TikTok ou Instagram Reels?

Um estudo da Metricool analisou 6,1 milhões de vídeos publicados por 375 mil contas de vários países ao longo de 90 dias. O TikTok registrou média de 32,9 mil visualizações por vídeo, contra 23 mil do Instagram Reels e 5,3 mil do YouTube Shorts. A diferença para o Instagram fica em torno de 42%.

A vantagem muda de lado quando a métrica é interação. O Reels lidera em compartilhamentos em todas as faixas de tamanho de conta e em comentários na maior parte delas. A taxa de engajamento do Instagram também supera a do TikTok na maioria das faixas analisadas.

O levantamento é global e não traz recorte específico para o Brasil. Pelos números, o TikTok leva o vídeo a mais gente, e o Instagram converte uma audiência menor em mais interação.

O alcance no TikTok ainda cresce?

O alcance por vídeo caiu, mas a rede segue à frente na distribuição para quem não segue o perfil. Outra análise da Metricool, com 2,3 milhões de publicações, mostrou que o volume de vídeos postados no TikTok subiu 72% em um ano, enquanto as visualizações por post caíram 31% e os comentários, 45%. Cada vídeo novo disputa espaço com muito mais concorrentes.

O que sustenta a vantagem do TikTok é a aba Para Você, responsável por 73% das visualizações. Nela, o sistema recomenda vídeos por interesse, sem depender da base de seguidores. No mesmo estudo, publicações com ao menos uma hashtag tiveram 5% mais visualizações, e as hashtags dobraram de peso como fonte de tráfego.

Como o algoritmo do TikTok distribui os vídeos?

Ao publicar, o TikTok exibe o vídeo para um grupo pequeno de usuários com interesses próximos ao tema. Se esse público assiste até o fim ou compartilha, a plataforma amplia a entrega para grupos maiores. Por isso, uma conta recém-criada pode viralizar sem ter seguidores.

A plataforma também funciona como buscador. Legendas e textos na tela ajudam o sistema a classificar o conteúdo e a exibi-lo em pesquisas dentro do app.

Como o algoritmo do Instagram Reels decide o alcance?

Em janeiro de 2025, o chefe do Instagram, Adam Mosseri, apontou os sinais que mais pesam na distribuição: tempo de exibição, curtidas e envios por mensagem direta. As curtidas contam mais para a entrega aos seguidores, e os envios têm peso maior quando o objetivo é alcançar quem ainda não segue a conta.

O Instagram também prioriza conteúdo original. Reels com marca d'água de outra rede ou em baixa resolução perdem visibilidade nas recomendações. Desde dezembro de 2024, o recurso Trial Reels permite mostrar um vídeo primeiro a não seguidores e decidir, a partir do desempenho, se ele entra no perfil.

TikTok ou Reels: qual escolher para cada objetivo?

A decisão depende do estágio do perfil e do que ele pretende gerar com os vídeos:

Conta nova ou sem público: o TikTok oferece o caminho mais curto para ser descoberto, já que a recomendação independe de seguidores;

Relacionamento com a audiência: o Reels se conecta aos Stories e ao Direct, o que facilita manter contato com quem já acompanha o perfil;

Venda dentro do app: o TikTok Shop opera no Brasil desde maio de 2025, e a empresa informa ter 134 milhões de usuários no país. No Instagram, a venda costuma passar pela conversa no Direct ou por links;

Presença nas duas redes: o TikTok atrai público novo, e o Reels transforma parte dele em seguidores e clientes.

Dicas para aumentar o alcance nas redes sociais

No TikTok

Defina o tema do perfil: publicar sobre um assunto recorrente ajuda o algoritmo a entender para qual público enviar os vídeos;

Resolva o gancho nos primeiros segundos: comece pelo resultado ou pela informação principal, sem apresentação longa;

Use palavras-chave na legenda e na tela: escreva os termos que o público digitaria na busca do TikTok;

Inclua uma ou duas hashtags descritivas: termos específicos do tema funcionam melhor que listas genéricas;

Acompanhe a retenção no TikTok Studio: o painel mostra em que segundo o público abandona o vídeo, o que indica onde cortar nas próximas publicações.

No Instagram Reels