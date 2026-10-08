Charli XCX no Lollapalooza 2027: como uma artista de raves se tornou uma estrela pop

RESUMO ＋ Charli XCX chega ao Lollapalooza Brasil 2027 depois de mais de uma década construindo uma carreira de altos e baixos no pop. De compositora de hits de outras estrelas a nome cultuado na música experimental e, finalmente, headliner de grandes festivais, a cantora transformou sua insistência em fazer as coisas do próprio jeito em uma carreira de sucesso.

A cantora britânica Charli XCX voltará ao Brasil no próximo ano como uma das headliners do Lollapalooza Brasil 2027, que acontece nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A apresentação acontece depois de uma transformação gigantesca na carreira da artista. O sucesso de "Brat", lançado em 2024, levou Charli de uma posição "cult-classic" dentro do pop alternativo para o posto de popstar de arenas e headliner de grandes festivais.

A cantora britânica começou a carreira muito antes de se tornar o rosto de uma das maiores febres culturais da década. Ao longo dos anos, passou por diferentes fases do pop até chegar ao atual ciclo com "Music, Fashion, Film".

Antes do estrelato, uma carreira à margem

Charli nunca seguiu exatamente o caminho tradicional de uma estrela pop. Ela se tornou conhecida por combinar elementos comerciais com uma abordagem mais experimental e por trabalhar com produtores e artistas que ajudaram a redefinir o pop eletrônico. Ao mesmo tempo, escreveu e participou de sucessos que chegaram ao grande público.

Essa posição intermediária — popular o suficiente para ser conhecida, mas experimental demais para se encaixar completamente no pop convencional — acabou se tornando sua principal característica.

'Brat' mudou tudo

O ponto de virada veio em 2024, com "Brat".

O álbum virou fenômeno cultural, impulsionado pela estética verde, pelos memes e pelo conceito de Brat summer. A palavra "Brat" chegou a ser escolhida como palavra do ano de 2024 pelo dicionário Collins.

Mais importante do que o sucesso comercial, porém, foi a maneira como o disco transformou a percepção sobre Charli. A artista que durante anos era referência para fãs de pop alternativo passou a ocupar os maiores palcos.

Agora, Charli vive nova fase

Em entrevista recente à Billboard, Charli explicou que seu objetivo nesse momento de carreira não é necessariamente entregar ao público aquilo que ele espera.

"Não estou realmente me apresentando para agradar a ninguém além de mim mesma", afirmou.

A lógica também aparece na construção dos shows. Para a atual turnê, a cantora apostou em uma produção cinematográfica, com grandes momentos visuais e uma mistura de músicas de "Brat" e de seu novo álbum, "Music, Fashion, Film".

Segundo Charli, a ideia é inclusive desafiar quem está assistindo.

"Queria usar isso como uma oportunidade para desafiar o público e a ideia do que um show de festival pode ser", explicou.

Do palco improvisado ao Lolla

Talvez a melhor maneira de entender a trajetória de Charli seja pela própria comparação feita por ela na entrevista.

"Eu realmente vim do nada — costumava me apresentar com um iPod em um palco improvisado, e essa era a minha produção", contou.

A evolução técnica dos shows acompanha a evolução da própria carreira. Hoje, a cantora trabalha com uma equipe criativa extensa e constrói apresentações que funcionam quase como grandes obras audiovisuais.

Para Charli, investir cada vez mais na produção é parte essencial desse crescimento.

"Toda vez que você chega mais perto de fazer o show dos seus sonhos, percebe que vale a pena colocar o dinheiro de volta nele", afirmou.

No Lolla, ela chega como uma das principais atrações de um festival que reúne Travis Scott, The Killers, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood e Sombr.

Serviço — Lollapalooza Brasil 2027

Data: 19, 20 e 21 de março de 2027

Local: Autódromo de Interlagos, São Paulo

Ingressos: Ticketmaster Brasil

Lolla Pass: acesso aos três dias do festival

Setores: Pista, Comfort, Bangalô e Lounge

Entrada social: desconto mediante doação, conforme as regras da organização

Classificação: 16 anos, com regras específicas para menores de idade.