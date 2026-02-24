Pop

Quem é Jack Lowden, o Mr. Darcy do novo 'Orgulho e Preconceito'?

Ator escocês de 35 anos se prepara para interpretar um dos ícones da literatura na minissérie da Netflix

Jack Lowden: ator encara agora o protagonista romântico de Jane Austen (Charlie Gray)

Jack Lowden: ator encara agora o protagonista romântico de Jane Austen (Charlie Gray)

Da Redação
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16h49.

Jack Lowden foi anunciado como o intérprete de Mr. Darcy na nova adaptação da Netflix de "Orgulho e Preconceito", romance clássico de Jane Austen.

A escolha coloca o ator escocês no centro de uma das produções mais aguardadas do gênero dramático e reacende o debate sobre quem pode dar vida a um dos personagens mais emblemáticos da literatura inglesa.

Quem é Jack Lowden?

Nascido em 2 de junho de 1990, na cidade de Essex, na Inglaterra, Lowden cresceu na Escócia, onde iniciou o contato com o teatro ainda na infância. Ele integrou o Scottish Youth Theatre e mais tarde se formou na Royal Conservatoire of Scotland, consolidando uma base técnica que marcaria sua trajetória profissional.

O reconhecimento veio primeiro nos palcos. Sua atuação na peça "Ghosts", de Henrik Ibsen, rendeu prêmios importantes no Reino Unido, incluindo o Olivier Award e o Prêmio Ian Charleson.

No audiovisual, Lowden ganhou projeção internacional ao integrar o elenco da minissérie "War & Peace", produção da BBC baseada na obra de Tolstói. A partir daí, passou a alternar trabalhos no cinema e na televisão, com participações em filmes como "Dunkirk" e "Mary Queen of Scots".

Nos últimos anos, o ator ampliou ainda mais sua visibilidade ao protagonizar a série "Slow Horses", da Apple TV+, no papel do agente River Cartwright. Jack recebeu uma indicação ao BAFTA de Melhor Série de Televisão pelo papel na segunda temporada da série, que já tem até a sétima temporada confirmada.

Ele também protagonizou a série de drama "The Gold" , da BBC e Paramount+ , dirigida pelo vencedor do Oscar Aneil Karia ("O Longo Adeus").

 

Novo patamar na carreira

Assumir o papel de Mr. Darcy representa um novo patamar. O personagem, conhecido pelo orgulho inicial e pela transformação ao longo da narrativa, exige equilíbrio entre reserva, vulnerabilidade e intensidade romântica. Ao longo das décadas, diferentes interpretações ajudaram a moldar a imagem do protagonista, tornando cada nova versão alvo de expectativa e comparação.

Para Lowden, a escalação na minissérie da Netflix sinaliza confiança da produção em sua capacidade de reinventar o clássico para uma nova geração. Com formação teatral sólida e experiência em personagens densos, o ator chega à adaptação com credenciais que indicam uma leitura possivelmente mais contida e introspectiva do célebre aristocrata.

A nova versão de "Orgulho e Preconceito" deve ser lançada no serviço de streaming no segundo semestre de 2026.

