Que horas estreia o 3º episódio da 6ª temporada de 'Slow Horses' na Apple TV+?

O terceiro episódio da 6ª temporada de "Slow Horses" estreia no Apple TV+ nesta quarta-feira, 30. A série de espionagem estrelada por Gary Oldman segue o calendário semanal da plataforma, com um novo capítulo disponibilizado a cada quarta-feira.

No Brasil, o episódio está previsto para ficar disponível às 4h da manhã, no horário de Brasília.

A sexta temporada começou em 16 de setembro e terá seis episódios. Com a chegada do terceiro capítulo, a produção chega à metade da nova leva, que segue até 21 de outubro.

Que horas estreia o episódio 3 de 'Slow Horses'?

O terceiro episódio da sexta temporada de "Slow Horses" estreia nesta quarta-feira, 30, às 4h, no horário de Brasília, no Apple TV+.

A plataforma disponibiliza os episódios semanalmente. Depois do terceiro capítulo, outros três episódios completam a temporada até o fim de outubro.

O que acontece na 6ª temporada de 'Slow Horses'?

A nova temporada coloca os integrantes de Slough House em fuga. Diana Taverner, personagem de Kristin Scott Thomas, envolve a equipe em um conflito de retaliação e vingança que coloca os agentes diante de uma nova ameaça.

A história adapta elementos de "Joe Country" e "Slough House", livros de Mick Herron que fazem parte da série literária que inspirou a produção.

Gary Oldman retorna como Jackson Lamb, chefe da Slough House, departamento que reúne agentes do serviço de inteligência britânico afastados de funções mais importantes após cometerem erros em suas carreiras.

Também retornam ao elenco Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, Saskia Reeves, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Jonathan Pryce e Olivia Cooke. A temporada ainda apresenta Lenny Rush entre as novidades.

'Slow Horses' terá 7ª temporada?

Sim. O Apple TV+ já confirmou a 7ª temporada de "Slow Horses", que também terá seis episódios.

A próxima fase será baseada em "Bad Actors", de Mick Herron, e acompanhará Jackson Lamb e sua equipe na busca por um agente infiltrado no governo britânico.