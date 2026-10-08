Jeff Bezos vira o 2º homem mais rico do mundo, atrás apenas de Elon Musk

RESUMO ＋ Jeff Bezos passou ao segundo lugar no ranking de bilionários da Bloomberg após uma rodada avaliar a Blue Origin em US$ 140 bilhões. Sua fortuna estimada chegou a US$ 368,5 bilhões, atrás apenas de Elon Musk. A empresa espacial recebeu investidores externos pela primeira vez, e Bezos considera uma abertura de capital nos próximos anos.

Uma rodada de investimento na Blue Origin levou Jeff Bezos ao posto de segundo homem mais rico do mundo nesta quinta-feira, 8. A avaliação da empresa espacial em US$ 140 bilhões acrescentou US$ 87 bilhões à fortuna estimada do fundador da Amazon, segundo a Bloomberg.

O patrimônio de Bezos passou a US$ 368,5 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Ele ultrapassou Larry Page, cofundador do Google, e ficou atrás apenas de Elon Musk, cuja fortuna foi estimada em US$ 1,02 trilhão.

O aumento representa uma reavaliação do patrimônio associado à empresa, e não um pagamento de US$ 87 bilhões ao empresário.

A empresa espacial recebe investidores externos

A Blue Origin captou US$ 10 bilhões em sua primeira rodada com investidores externos, segundo a Reuters. Fundada por Bezos em 2000, a companhia desenvolve foguetes, motores e tecnologias para exploração espacial.

Até então, o fundador era sua principal fonte de financiamento. Em entrevista ao programa ‘Special Report with Bret Baier’, da Fox News, na quarta-feira, 7, Bezos afirmou ter investido pessoalmente US$ 28 bilhões na empresa desde sua criação, segundo a agência.

Na mesma entrevista, Bezos indicou que a companhia poderá buscar uma oferta pública inicial de ações (IPO) nos próximos anos.

“Provavelmente faz sentido que a Blue Origin seja uma empresa de capital aberto em algum momento”, afirmou à Fox News, segundo a Reuters.

O empresário situou essa possibilidade a vários anos de distância, sem anunciar uma data para a abertura de capital.