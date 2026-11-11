Biden revela conteúdo de carta 'generosa' que Trump deixou na Casa Branca em 2021; leia na íntegra

Na primeira semana de seu mandato, em 2021, Joe Biden contou a jornalistas que Donald Trump havia deixado uma carta para ele no Salão Oval. Na ocasião, o então presidente não revelou o conteúdo da mensagem, que classificou como "muito generosa". Agora, o texto vem a público: Biden reproduz a íntegra da carta em seu livro, 'Promise Me, America', que chega às livrarias na próxima terça-feira, 17 de novembro.

Segundo o The New York Times, que teve acesso ao conteúdo da obra, a carta é datada de 20 de janeiro de 2021 e endereçada "Ao '46'", em referência a Biden, 46º presidente dos Estados Unidos.

Escrita em papel timbrado da Casa Branca, com caneta Sharpie preta e assinada por Trump, a mensagem chama a atenção por destoar das declarações públicas do republicano sobre o próprio governo e a eleição de 2020.

Diferentemente da postura pública, o texto não traz críticas a Biden nem questionamentos sobre o resultado eleitoral. Em tom quase poético, Trump fala sobre a experiência de governar a Casa Branca e afirma acreditar que o sucesso "será fiel a si mesmo e ao povo americano".

"Muitos presidentes vieram e se foram, governando simplesmente como republicanos ou democratas", escreveu Trump. "Em grande parte, eles não mudaram a história, apenas foram levados pela correnteza implacável. Isso não acontecerá com você, porque eu sei o quanto você ama o povo americano."

Donald Trump e Joe Biden no juramento de posse do presidente eleito (Chip Somodevilla / POOL / AFP/AFP)

'Como se houvesse dois Trumps'

Biden, de 83 anos, afirma que a carta o fez pensar que existiam "dois Donald Trumps". Segundo ele, o republicano "desestabilizou profundamente a democracia dos EUA" e não proporcionou o tradicional encontro de transição entre presidentes. Ainda assim, o democrata relata ter recebido uma mensagem que chamou de "afetuosa".

"Mas lá estava ele, oferecendo seus melhores votos em uma linguagem afetuosa que parecia vir de um velho amigo", escreveu Biden.

Durante a campanha de 2020, Trump chamou Biden de "o pior candidato" da história americana, afirmou que sua eleição provocaria violência nas cidades, questionou sua capacidade mental e o acusou de corrupção. Após a derrota, contestou o resultado das urnas, que culminou na invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. O republicano também não compareceu à cerimônia de posse de Biden. Até hoje, Trump alega que a eleição foi fraudada, apesar de não apresentar provas.

Em trecho publicado na segunda-feira pela revista The Atlantic, Biden também relata o encontro tradicional com Trump após a vitória republicana em 2024. Segundo o ex-presidente, o republicano adotou "um tom tão amigável" que chegou a desconfiar de suas intenções. Trump teria dito: "Sabe, Joe, se não fosse pela política, acredito que seríamos bons amigos".

Leia a carta na íntegra*:

*Em tradução livre

Caro Joe,

Vir trabalhar todos os dias no Salão Oval é uma bênção inimaginável. A história ressoa em cada parede, cada estátua, cada bela pintura e cada canto deste lugar mágico. Cada escada, corredor e porta leva a outra porta e a uma nova memória, a outro ponto de inflexão na gloriosa história da América.

Espero que você reserve um momento todos os dias para refletir sobre onde você está e sobre as pessoas que vieram antes de você, os titãs que moldaram o curso da história da humanidade. Você agora tem a oportunidade de escolher seu lugar na história, e eu sei que você será fiel a si mesmo e ao povo americano.

Muitos presidentes vieram e se foram, governando simplesmente como republicanos ou democratas. Em grande parte, eles não mudaram a história, apenas foram levados pela correnteza implacável. Isso não acontecerá com você, porque eu sei o quanto você ama o povo americano.

Você não está apenas ligado ao passado, mas também carrega nos ombros as esperanças e os sonhos de toda a nação. O peso desse fato nunca o abandona; é a âncora que sustenta cada decisão que você toma.

Sua força, sua fonte mais profunda de energia, vem da consciência de que milhões e milhões de pessoas dependem de você. Suas ambições e aspirações são a razão de você estar aqui, com tantos contando com o seu sucesso.

Que Deus abençoe você e Jill, e que Deus abençoe a América!

Sinceramente,

Donald

Câncer e desistência da reeleição

Em entrevista à revista People para comentar sobre o livro, divulgada nesta quarta-feira, 11, Biden afirmou que teria desistido de disputar a reeleição antes caso soubesse que estava com câncer.

"Se eu soubesse que estava me sentindo mal por ter câncer, teria renunciado. Não teria seguido em frente, porque não acho que um homem de 80 anos com câncer deva se candidatar à presidência", disse.

Biden afirmou que desconhecia o diagnóstico enquanto estava na Casa Branca e que, naquele período, se considerava "a pessoa mais bem preparada para o cargo". No livro, também nega ter escondido a doença.

O democrata desistiu da disputa presidencial de 2024 após sofrer pressão de integrantes do Partido Democrata, em meio a questionamentos sobre sua idade e capacidade de governar. Com a decisão, abriu espaço para que sua vice-presidente, Kamala Harris, assumisse a candidatura. Ela acabou derrotada por Trump.

O debate presidencial de junho de 2024 foi um marco na campanha, depois que Biden demonstrou dificuldades para concluir raciocínios e responder às perguntas. O ex-presidente, porém, minimizou o impacto do desempenho. "Veja, não conheço ninguém que não tenha cometido um erro em um debate. Para mim, não foi muito importante", afirmou.

O lançamento do livro ocorre em um momento delicado para o ex-presidente. Parte dos democratas quer deixar seu governo para trás e ainda demonstra frustração com a decisão do ex-presidente de buscar um segundo mandato, movimento que, após sua desistência, abriu caminho para o retorno de Trump à Casa Branca.

(Com informações do The New York Times e EFE)