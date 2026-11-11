Pop
MÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Emily em Paris': Netflix divulga trailer da última temporada da série; veja o vídeo

Sexta e última temporada estreia em 24 de dezembro e mostra Emily diante de decisões sobre sua carreira e seus relacionamentos amorosos

Emily em Paris: temporada final da série retoma romances do passado e leva a protagonista à Grécia (Divulgação/Netflix)

Emily em Paris: temporada final da série retoma romances do passado e leva a protagonista à Grécia (Divulgação/Netflix)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de Jornalismo

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13h12.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto21s

A Netflix divulgou o primeiro trailer da última temporada da série "Emily em Paris". O vídeo revisita momentos marcantes da jornada da protagonista em Paris, incluindo seus relacionamentos e desafios profissionais. A temporada final estreia em dezembro.

Tudo sobreSéries
Saiba mais

O primeiro trailerda temporada final de "Emily em Paris" foi revelado nesta quarta-feira, 11. O vídeo faz uma viagem ao passado, retornando ao início da história, quando a personagem, interpretada por Lily Collins, chega a Paris.

O trailer retoma a aventura vivida pela personagem nas últimas temporadas, incluindo seus relacionamentos, como com Gabriel (Lucas Bravo), Alfie (Lucien Laviscount) e Marcello Muratori (Eugenio Franceschini).

“Ao entrar em uma nova fase marcada pela ambição e pelo romance, Emily se depara com decisões que colocam à prova suas lealdades mais profundas”, diz a sinopse da temporada final. “Mas, diante de conflitos profissionais inesperados e relacionamentos em constante transformação, ela é forçada a reavaliar onde reside o seu verdadeiro futuro — precisando, enfim, fazer uma escolha definitiva entre sua carreira, seu coração e a vida que construiu em Paris.”

Veja o vídeo

yt thumbnail

Entenda o trailer de 'Emily em Paris'

O trailer começa com a chegada de Emily a Paris, onde ela assume o papel dos “olhos e ouvidos” de seus seguidores na cidade. Outro flashback mostra Emily ligando os pontos na relação entre o chef Gabriel e Camille.

O icônico conselho de sua chefe, Sylvie, interpretada por Philippine Leroy-Beaulieu, para que ela “se apaixone” e “cometa erros”, também aparece em uma montagem que inclui cenas de Emily andando de Vespacom Marcello e momentos de um baile de máscaras em preto e branco.

Toda essa trajetória leva à Grécia, destino que já havia sido sugerido no encerramento da 5ª temporada, quando Gabriel enviou a Emily um cartão-postal do país, em que ele foi parar após trabalhar em um iate.

O casal acaba se reencontrando enquanto observa flores, ao mesmo tempo em que Mindy observa Alfie se alongando antes de mergulhar na piscina, enquanto seu noivo, Nico, está logo atrás dela.

Quando estreia a temporada final de 'Emily em Paris'?

A sexta e última temporada de "Emily em Paris" estreia no dia 24 de dezembro, na Netflix.

'Perguntas frequentes'

Quando estreia a temporada final de "Emily em Paris"? ＋

A sexta e última temporada de "Emily em Paris" estreia no dia 24 de dezembro, na Netflix.

O que mostra o trailer da temporada final de "Emily em Paris"? ＋

O trailer revisita a chegada de Emily a Paris e momentos vividos pela personagem nas temporadas anteriores. A prévia também mostra conflitos profissionais, mudanças nos relacionamentos e decisões sobre o futuro de Emily.

Quais relacionamentos de Emily aparecem no trailer? ＋

O trailer relembra os relacionamentos de Emily com Gabriel, interpretado por Lucas Bravo, Alfie, vivido por Lucien Laviscount, e Marcello Muratori, personagem de Eugenio Franceschini.

Por que Emily vai à Grécia na temporada final? ＋

A viagem à Grécia já havia sido sugerida no fim da quinta temporada, quando Gabriel enviou a Emily um cartão-postal do país. Gabriel chegou ao destino após trabalhar em um iate.

Emily e Gabriel se reencontram no trailer? ＋

Sim. Emily e Gabriel aparecem juntos enquanto observam flores na Grécia, destino indicado para a trama desde o encerramento da quinta temporada.

Qual será o conflito de Emily na última temporada? ＋

Segundo a sinopse da temporada final, Emily enfrentará conflitos profissionais e mudanças em seus relacionamentos. A personagem terá de escolher entre a carreira, o coração e a vida que construiu em Paris.

Glossário

O que é trailer?

Uma versão preliminar de um filme ou série, usada para gerar expectativa antes do lançamento oficial.

O que é Vespa?

Marca italiana de scooters de pequeno porte, frequentemente associada a mobilidade urbana e estilo europeu.

O que é Netflix?

Plataforma digital de streaming que oferece séries, filmes e documentários por assinatura mensal.

Acompanhe tudo sobre:SériesNetflix

Mais de Pop

'A Fazenda 18': Murilo, Daniel, Fran e Tina estão na roça; veja quem disputa a 'Prova do Fazendeiro'

Red Bull Ladeira Abaixo volta a São Paulo com 37 equipes e entrada gratuita; veja a programação

Clássico com Tom Hanks e Meg Ryan, 'Mensagem para Você' ganhará nova versão

Suzane von Richthofen fala sobre a morte dos pais em entrevista à Netflix: 'Não sou um monstro'

Mais na Exame

EUA

17 disputas sem resultado: EUA seguem contando votos uma semana após eleição

Um conteúdo Bússola

Plantah e Semear Sustentabilidade unem tecnologia e logística reversa em gestão de resíduos

Ciência

Mais de 200 milhões de adultos têm diabetes e não sabem, diz estudo

ESG

Filantropia promete US$ 88 milhões ao fundo brasileiro de florestas na COP31