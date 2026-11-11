'Emily em Paris': Netflix divulga trailer da última temporada da série; veja o vídeo

Emily em Paris: temporada final da série retoma romances do passado e leva a protagonista à Grécia (Divulgação/Netflix)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13h12.
A Netflix divulgou o primeiro trailer da última temporada da série "Emily em Paris". O vídeo revisita momentos marcantes da jornada da protagonista em Paris, incluindo seus relacionamentos e desafios profissionais. A temporada final estreia em dezembro.
O primeiro trailerda temporada final de "Emily em Paris" foi revelado nesta quarta-feira, 11. O vídeo faz uma viagem ao passado, retornando ao início da história, quando a personagem, interpretada por Lily Collins, chega a Paris.
O trailer retoma a aventura vivida pela personagem nas últimas temporadas, incluindo seus relacionamentos, como com Gabriel (Lucas Bravo), Alfie (Lucien Laviscount) e Marcello Muratori (Eugenio Franceschini).
“Ao entrar em uma nova fase marcada pela ambição e pelo romance, Emily se depara com decisões que colocam à prova suas lealdades mais profundas”, diz a sinopse da temporada final. “Mas, diante de conflitos profissionais inesperados e relacionamentos em constante transformação, ela é forçada a reavaliar onde reside o seu verdadeiro futuro — precisando, enfim, fazer uma escolha definitiva entre sua carreira, seu coração e a vida que construiu em Paris.”
O trailer começa com a chegada de Emily a Paris, onde ela assume o papel dos “olhos e ouvidos” de seus seguidores na cidade. Outro flashback mostra Emily ligando os pontos na relação entre o chef Gabriel e Camille.
O icônico conselho de sua chefe, Sylvie, interpretada por Philippine Leroy-Beaulieu, para que ela “se apaixone” e “cometa erros”, também aparece em uma montagem que inclui cenas de Emily andando de Vespacom Marcello e momentos de um baile de máscaras em preto e branco.
Toda essa trajetória leva à Grécia, destino que já havia sido sugerido no encerramento da 5ª temporada, quando Gabriel enviou a Emily um cartão-postal do país, em que ele foi parar após trabalhar em um iate.
O casal acaba se reencontrando enquanto observa flores, ao mesmo tempo em que Mindy observa Alfie se alongando antes de mergulhar na piscina, enquanto seu noivo, Nico, está logo atrás dela.
A sexta e última temporada de "Emily em Paris" estreia no dia 24 de dezembro, na Netflix.
A sexta e última temporada de "Emily em Paris" estreia no dia 24 de dezembro, na Netflix.
O trailer revisita a chegada de Emily a Paris e momentos vividos pela personagem nas temporadas anteriores. A prévia também mostra conflitos profissionais, mudanças nos relacionamentos e decisões sobre o futuro de Emily.
O trailer relembra os relacionamentos de Emily com Gabriel, interpretado por Lucas Bravo, Alfie, vivido por Lucien Laviscount, e Marcello Muratori, personagem de Eugenio Franceschini.
A viagem à Grécia já havia sido sugerida no fim da quinta temporada, quando Gabriel enviou a Emily um cartão-postal do país. Gabriel chegou ao destino após trabalhar em um iate.
Sim. Emily e Gabriel aparecem juntos enquanto observam flores na Grécia, destino indicado para a trama desde o encerramento da quinta temporada.
Segundo a sinopse da temporada final, Emily enfrentará conflitos profissionais e mudanças em seus relacionamentos. A personagem terá de escolher entre a carreira, o coração e a vida que construiu em Paris.
Glossário
O que é trailer?
Uma versão preliminar de um filme ou série, usada para gerar expectativa antes do lançamento oficial.
O que é Vespa?
Marca italiana de scooters de pequeno porte, frequentemente associada a mobilidade urbana e estilo europeu.
O que é Netflix?
Plataforma digital de streaming que oferece séries, filmes e documentários por assinatura mensal.