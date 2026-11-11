'Emily em Paris': Netflix divulga trailer da última temporada da série; veja o vídeo

O primeiro trailerda temporada final de "Emily em Paris" foi revelado nesta quarta-feira, 11. O vídeo faz uma viagem ao passado, retornando ao início da história, quando a personagem, interpretada por Lily Collins, chega a Paris.

O trailer retoma a aventura vivida pela personagem nas últimas temporadas, incluindo seus relacionamentos, como com Gabriel (Lucas Bravo), Alfie (Lucien Laviscount) e Marcello Muratori (Eugenio Franceschini).

“Ao entrar em uma nova fase marcada pela ambição e pelo romance, Emily se depara com decisões que colocam à prova suas lealdades mais profundas”, diz a sinopse da temporada final. “Mas, diante de conflitos profissionais inesperados e relacionamentos em constante transformação, ela é forçada a reavaliar onde reside o seu verdadeiro futuro — precisando, enfim, fazer uma escolha definitiva entre sua carreira, seu coração e a vida que construiu em Paris.”

Veja o vídeo

Entenda o trailer de 'Emily em Paris'

O trailer começa com a chegada de Emily a Paris, onde ela assume o papel dos “olhos e ouvidos” de seus seguidores na cidade. Outro flashback mostra Emily ligando os pontos na relação entre o chef Gabriel e Camille.

O icônico conselho de sua chefe, Sylvie, interpretada por Philippine Leroy-Beaulieu, para que ela “se apaixone” e “cometa erros”, também aparece em uma montagem que inclui cenas de Emily andando de Vespacom Marcello e momentos de um baile de máscaras em preto e branco.

Toda essa trajetória leva à Grécia, destino que já havia sido sugerido no encerramento da 5ª temporada, quando Gabriel enviou a Emily um cartão-postal do país, em que ele foi parar após trabalhar em um iate.

O casal acaba se reencontrando enquanto observa flores, ao mesmo tempo em que Mindy observa Alfie se alongando antes de mergulhar na piscina, enquanto seu noivo, Nico, está logo atrás dela.

Quando estreia a temporada final de 'Emily em Paris'?

A sexta e última temporada de "Emily em Paris" estreia no dia 24 de dezembro, na Netflix.