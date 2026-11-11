‘A Múmia 4’: Arnold Vosloo confirma retorno como Imhotep no novo filme

Arnold Vosloo: ator interpretou Imhotep nos dois primeiros filmes da franquia da 'Múmia' (Universal Pictures/Divulgação)
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Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13h46.
Última atualização em 11 de novembro de 2026 às 13h50.
Arnold Vosloo confirmou que voltará a interpretar Imhotep em “A Múmia 4”. Em entrevista ao perfil CoveredGeekly, o ator afirmou que deve se juntar à produção ainda em novembro.
Intitulado “The Mummy: Book of the Dead” (“A Múmia: Livro dos Mortos”, em tradução livre), o filme será estrelado por Brendan Fraser e Rachel Weisz. As filmagens começaram em setembro, em Londres, e também terão locações no Marrocos, segundo informações do Omelete.
Na franquia, Vosloo interpretou o antigo sumo sacerdote egípcio amaldiçoado que se tornou o principal antagonista de “A Múmia” (1999) e “O Retorno da Múmia” (2001).
O novo filme marca o retorno de Rachel Weisz, John Hannah e Brendan Fraser à franquia. Sean Daniel, produtor dos longas originais, também está de volta para a produção.
A sequência não será um reboot, mas uma continuação da história. A trama, no entanto, vai ignorar os acontecimentos do terceiro filme, “A Múmia: Tumba do Imperador Dragão”.
Lançada em 1999, a franquia revitalizou o monstro da Universal nos cinemas. O primeiro filme arrecadou US$ 422,5 milhões e ajudou a consolidar Fraser e Weisz como grandes atores de sua geração.
“The Mummy: Book of the Dead” tem estreia marcada para 15 de outubro de 2027, nos cinemas.