Nova ficção científica de Steven Spielberg, 'Dia D', ganha trailer

O filme "Dia D", novo projeto de Steven Spielberg, ganhou seu primeiro trailer completo.. O longa marca o retorno do diretor aos blockbusters de ficção científica.

A produção é estrelada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo e Wyatt Russell.

Alienígenas infiltrados entre humanos

O roteiro é assinado por David Koepp, que já trabalhou com Spielberg em filmes como "Jurassic Park" e "Guerra dos Mundos". A fotografia é de Janusz Kamiński,outro colaborador frequente das obras de Spielberg.

Segundo o roteirista, o longa terá tom semelhante ao de clássicos de ficção científica do diretor, como "Contatos Imediatos do Terceiro Grau". O filme também retoma o tema de alienígenas, recorrente na filmografia de Spielberg, incluindo "E.T. - O Extra-Terrestre".

Na prévia divulgada, a trama indica que alienígenas vivem disfarçados entre humanos. O protagonista, interpretado por Josh O'Connor, tenta revelar o segredo ao mundo.

"Dia D" estreia nos cinemas brasileiros em 12 de junho de 2026.

Veja trailer: