Microsoft aponta que 68% dos profissionais sofrem com excesso de reuniões. Como resolver o problema?

Quantas horas de uma semana de trabalho realmente ficam livres para escrever, analisar dados, preparar uma apresentação ou simplesmente pensar sem ser interrompido?

O Work Trend Index 2023, da Microsoft, encontrou um desequilíbrio importante: 68% dos entrevistados disseram não ter tempo suficiente de concentração sem interrupções durante o expediente.

O número não mede exclusivamente o excesso de reuniões, mas elas aparecem como uma parte relevante do problema.

No levantamento, reuniões ineficientes foram apontadas como o principal obstáculo à produtividade, enquanto ter reuniões demais ficou na terceira posição.

A pesquisa ouviu 31 mil pessoas em 31 países e também analisou sinais de produtividade do Microsoft 365.

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Quanto tempo do trabalho fica preso à comunicação

Dados de uso dos aplicativos do Microsoft 365 mostraram que um profissional médio dedicava 57% do tempo à comunicação, categoria que reúne reuniões, e-mails e chats. Os outros 43% ficavam para atividades de criação em programas como Word, Excel e PowerPoint.

Entre os 25% de usuários com maior carga de reuniões, eram 7,5 horas semanais destinadas a elas.

O problema também está na qualidade desses encontros. Entre os participantes da pesquisa, 55% afirmaram que os próximos passos ao final de uma reunião eram pouco claros, 56% encontravam dificuldade para resumir o que havia acontecido e 57% consideravam difícil acompanhar a discussão quando entravam atrasados.

Outro dado ajuda a colocar a agenda em perspectiva: apenas 35% disseram acreditar que fariam falta na maioria das reuniões das quais participavam.

Ainda assim, muitos continuavam presentes porque viam esses encontros como uma maneira de obter informações necessárias para realizar o próprio trabalho.

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Nem toda conversa precisa virar reunião

Reduzir a sobrecarga começa antes de abrir a agenda. Uma reunião faz mais sentido quando há necessidade de discussão simultânea, tomada de decisão, negociação ou construção coletiva.

Atualizações de andamento, comunicados e compartilhamento de informações podem, dependendo da equipe, migrar para formatos assíncronos.

A própria Microsoft recomenda tratar reuniões como registros que podem ser consultados posteriormente, com recursos como gravações, transcrições e resumos.

Isso permite que determinadas pessoas acompanhem o conteúdo sem necessariamente reservar todo o período na agenda.

Também vale revisar quem realmente precisa participar. Definir previamente objetivo, pauta e resultado esperado ajuda a identificar convidados essenciais e reduz encontros em que parte dos participantes permanece apenas para acompanhar informações.

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A IA pode ajudar, mas não decide quais reuniões são necessárias

Recursos de inteligência artificial podem diminuir parte do trabalho criado ao redor das reuniões. O Microsoft 365 Copilot, por exemplo, pode auxiliar na recuperação de informações discutidas e na identificação de ações posteriores.

Em testes iniciais divulgados pela empresa em 2023, 86% dos usuários afirmaram que o Copilot facilitava recuperar o que haviam perdido, enquanto 84% disseram que a tecnologia tornava mais fácil agir depois de uma reunião.

Automatizar o resumo, porém, não corrige uma agenda mal planejada. A tecnologia pode reduzir o custo de acompanhar uma conversa, mas a decisão de cancelar encontros redundantes, proteger períodos de foco e estabelecer quando a comunicação assíncrona é suficiente continua sendo organizacional.

O relatório da Microsoft aponta justamente para essa disputa pelo expediente: quando reuniões, mensagens e e-mails ocupam a maior parte do dia, o problema se torna garantir que ainda exista tempo contínuo para executar o trabalho que motivou aquelas conversas.