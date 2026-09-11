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Esta frase que pode reduzir conflitos no trabalho — e revelar inteligência emocional

Trocar a defesa pela curiosidade pode mudar o rumo de conversas difíceis com colegas, gestores e clientes

(foto/Thinkstock)

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Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 05h08.

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Uma discussão no trabalho pode começar por um prazo, uma decisão ou uma entrega mal compreendida. Mas, quando as duas partes entram na conversa apenas para provar que estão certas, o conflito costuma escalar.

Essa lógica pode ser resumida ao afirmar que relações mais saudáveis não tratam o conflito como uma disputa com vencedor e perdedor, mas como uma oportunidade de entendimento. No trabalho, a aplicação é direta.

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‘Me ajude a entender’ muda a conversa porque muda a intenção

Imagine que um gestor diga que uma entrega ficou abaixo do esperado. A primeira reação pode ser explicar por que o prazo era curto, justificar as decisões tomadas ou apontar problemas em outras áreas.

Outra possibilidade é responder:

“Me ajude a entender quais pontos ficaram abaixo do que você esperava.”

A frase não resolve o problema sozinha. Mas ela produz uma mudança importante: em vez de responder imediatamente a uma interpretação, o profissional pede mais informação.

Esse tipo de abordagem sinaliza abertura e curiosidade, reduzindo a postura defensiva que costuma alimentar discussões.

A frase funciona melhor quando vem acompanhada de uma pergunta específica

“Me ajude a entender” pode soar vazia se for usada de maneira automática — o efeito aparece quando existe curiosidade real. Depois da frase inicial, vale aprofundar:

“O que exatamente preocupou você nessa entrega?”

“Qual parte da minha decisão você considera mais problemática?”

“O que você esperava que tivesse acontecido?”

“Que impacto isso gerou para a sua área?”

Essas perguntas diminuem a chance de responder a um problema que talvez nem seja o verdadeiro.

A lógica é semelhante à apresentada pelo Gottman Institute para conflitos interpessoais: procurar a necessidade que está por trás da posição inicial aumenta a possibilidade de construir uma solução conjunta.

Inteligência emocional não significa evitar conflito

Existe uma diferença entre reduzir conflito e fugir dele. Um profissional emocionalmente inteligente não precisa concordar com todas as críticas, aceitar decisões ruins ou abandonar sua posição para preservar o clima.

Em alguns casos, depois de entender melhor o argumento do outro lado, a conclusão continuará sendo: “Eu discordo.”

A diferença está na qualidade dessa discordância. Antes de responder, houve tentativa de compreender o raciocínio, o impacto e as preocupações envolvidas.

Receber feedback é um dos melhores momentos para usar a técnica

Poucas situações despertam tanta defensividade quanto uma crítica sobre desempenho. Se a avaliação atinge uma competência que o profissional considera um ponto forte, a tendência de rejeitar a mensagem pode ser ainda maior.

Nesse contexto, pedir ajuda para entender melhor cria tempo para separar reação emocional de análise.

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Em vez de responder “não concordo”, por exemplo, o profissional pode perguntar quais comportamentos levaram àquela percepção. Isso transforma uma opinião genérica em informação mais específica.

Depois, ainda existe espaço para contestar, contextualizar ou explicar. Mas a resposta passa a ser construída com mais dados e menos impulso.

A técnica também pode evitar conflitos entre áreas

Muitas discussões profissionais não acontecem porque alguém “está errado”, mas porque pessoas diferentes estão tentando proteger prioridades diferentes.

Quando cada área interpreta a resistência da outra como incompetência ou falta de colaboração, o conflito cresce.

Perguntar “me ajude a entender por que esse ponto é tão importante para sua área” pode revelar as restrições que não estavam visíveis. É uma aplicação prática de empatia sem exigir concordância.

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