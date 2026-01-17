Pop

BBB 26 oferece R$ 50 mil para quem desistir do 'Quarto Branco'

Programa incentiva brothers a desistirem do Quarto Branco em troca de R$ 50 mil e outros benefícios

BBB 26: Tadeu faz proposta para um participante desistir do Quarto Branco (Gshow /Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 09h13.

Na noite dessa sexta-feira, 16, o Big Brother Brasil decidiu recompensar quem desistisse da dinâmica do Quarto Branco, que dá três vagas no reality para os que resistirem mais.

Até então, oito concorrentes ainda estavam na disputa depois de mais de 90 horas: Ricardo, Chaiany, Gabriela, Rafaella, Matheus, Leandro e Livia.

No entanto, um dummy entrou no Quarto Branco com a proposta feita por CIF: quem apertasse o botão em um minuto ganharia 10 anos de produtos CIF, uma participação na campanha de marketing da marca e R$ 50 mil. Com isso, Livia, de 26 anos, foi a primeira apertar o botão, desistindo da vaga no Big Brother Brasil.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilGlobo

