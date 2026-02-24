Netflix divulga 1º teaser de 'Orgulho e Preconceito' com Jack Lowden e Emma Corrin

A Netflix divulgou, nessa terça-feira, 24, o primeiro teaser de sua aguardada série "Orgulho e Preconceito", trazendo Emma Corrin (The Crown) como Elizabeth Bennet e Jack Lowden (Slow Horses) como o enigmático Mr. Darcy.

O teaser apresenta poucas cenas, mas já coloca o olhar do público sobre os protagonistas em momentos que evocam o romance e as tensões clássicas da obra de Jane Austen.

Série estreia em 2026

A produção é planejada como uma minissérie de seis episódios, com roteiro assinado por Dolly Alderton e direção de Euros Lyn, conhecido por trabalhos anteriores no drama "Heartstopper".

Além de Corrin e Lowden, o elenco inclui nomes como Olivia Colman no papel de Mrs. Bennet.

Segundo as primeiras imagens, a série busca manter um tom fiel ao romance de 1813, mesclando elementos tradicionais com uma abordagem visual e narrativa pensada também para atrair novos públicos.

A Netflix ainda não confirmou uma data exata de estreia, mas a previsão é de lançamento no segundo semestre de 2026.

Veja o teaser de 'Orgulho e Preconceito' divulgado pela Netflix:

Obra já foi adaptada outras vezes

A obra original de Austen já foi adaptada diversas vezes para cinema e televisão ao longo das décadas, incluindo versões marcantes em 1995 e em 2005. A nova minissérie entra na lista de reinterpretações que tentam equilibrar reverência ao clássico com elementos contemporâneos de produção.