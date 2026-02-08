Pop

Carnaval 2026 em Belo Horizonte: blocos de rua hoje, domingo, 8 de fevereiro

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte neste domingo, com os horários e endereço de concentração

Belo Horizonte: veja os blocos que desfilam neste domingo (Área de Serviço/Acervo Belotur/Prefeitura de Belo Horizonte/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 05h00.

As ruas de Belo Horizonte receberão neste domingo, 8 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar neste domingo, com horários e endereço de concentração.

Veja os blocos de rua de Belo Horizonte deste domingo, 8 de fevereiro:

Savassi

  • Bloco da Amandona | Data: 08/02/2026 | Horário: 08:00 | Local: Rua Santa Rita Durão, 1216 - Savassi
  • As Charangueiras | Data: 08/02/2026 | Horário: 09:00 | Local: Rua Paraíba, 1360 - Savassi
  • Bloco Cowboy Di Buteco | Data: 08/02/2026 | Horário: 09:00 | Local: Praça da Liberdade, 65 - Savassi
  • Afronta BH | Data: 08/02/2026 | Horário: 10:00 | Local: Praça da Liberdade, 680 - Savassi
  • Bloco Rock BH | Data: 08/02/2026 | Horário: 10:00 | Local: Avenida Getúlio Vargas, 808 - Savassi
  • Furdunçin do Meu Rei | Data: 08/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Levindo Lopes, 124 - Savassi
  • Carnakvsh | Data: 08/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Avenida Getúlio Vargas, 1059 - Savassi

Santa Tereza

  • Pinta Terezinha | Data: 08/02/2026 | Horário: 08:00 | Local: Rua Divinópolis, 543 - Santa Tereza
  • Na Tora Bloco | Data: 08/02/2026 | Horário: 09:00 | Local: Rua Conselheiro Rocha, 2250 - Santa Tereza
  • Boi Rosado | Data: 08/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Rua Ângelo Rabelo, 54 - Santa Tereza

Mangabeiras

  • Bloco do Balão | Data: 08/02/2026 | Horário: 09:00 | Local: Rua Professor Djalma Guimarães, 140 - Mangabeiras

Bandeirantes

  • Bloco Deslumbradas | Data: 08/02/2026 | Horário: 09:00 | Local: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4411 - Bandeirantes
  • Chic Xique Forrozeirros | Data: 08/02/2026 | Horário: 14:30 | Local: Rua Versília, 50 - Bandeirantes

São Salvador

  • Bloquinho 60+ Paixão de Carnaval – Sai da Frente Que Eu Danço Lento | Data: 08/02/2026 | Horário: 09:00 | Local: Rua Sidônia, 206 - São Salvador

Santo Agostinho

  • Bloco Besourinhos | Data: 08/02/2026 | Horário: 09:30 | Local: Praça Carlos Chagas, 33 - Santo Agostinho

Lourdes

  • Encontro de Boizinhos Encantados | Data: 08/02/2026 | Horário: 10:00 | Local: Avenida Álvares Cabral, 327 - Lourdes

Letícia

  • Bloco do Portão | Data: 08/02/2026 | Horário: 10:00 | Local: Rua Doutor Pedro Ruela, 827 - Letícia

Bonfim

  • Alceu Dispor | Data: 08/02/2026 | Horário: 10:00 | Local: Rua Além Paraíba, 1035 - Bonfim

Salgado Filho

  • Mindinho Bateria Mirim | Data: 08/02/2026 | Horário: 10:00 | Local: Rua Ibiraci, 134 - Salgado Filho
  • Bloco Gafieira | Data: 08/02/2026 | Horário: 12:00 | Local: Rua Nova Ponte, 22 - Salgado Filho
  • Bloco do Madruga | Data: 08/02/2026 | Horário: 13:00 | Local: Rua Veríssimo, 146 - Salgado Filho

Carlos Prates

  • Bloco do Pão Molhado | Data: 08/02/2026 | Horário: 10:30 | Local: Rua Valença, 148 - Carlos Prates

Sion

  • Folia do Cardosinho 2026 | Data: 08/02/2026 | Horário: 11:00 | Local: Praça Rotary Club, 37 - Sion

Funcionários

  • Bloco Circuladô | Data: 08/02/2026 | Horário: 12:00 | Local: Praça Coronel Benjamin Guimarães, 50 - Funcionários
  • Chá da Alice | Data: 08/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Avenida Brasil, 1145 - Funcionários

Planalto

  • Almas Empenadas | Data: 08/02/2026 | Horário: 12:00 | Local: Rua Nilo Aparecida Pinto, 341 - Planalto
  • Bloco Cai Lua | Data: 08/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Rua Frei Hilário, 10 - Planalto

Serra

  • Bloco do Minas | Data: 08/02/2026 | Horário: 12:00 | Local: Avenida dos Bandeirantes, 2323 - Serra

Castelo

  • Bloco Eu Te Devoro | Data: 08/02/2026 | Horário: 13:00 | Local: Avenida dos Engenheiros, 568 - Castelo

Glória

  • Ôôô Glória!!! | Data: 08/02/2026 | Horário: 13:00 | Local: Rua João Ramalho, 250 - Glória

Renascença

  • Qui Samba É Esse ? | Data: 08/02/2026 | Horário: 13:00 | Local: Avenida Clara Nunes, 150 - Renascença

Taquaril

  • C&T | Data: 08/02/2026 | Horário: 13:00 | Local: Rua Antão Gonçalves, 180 - Taquaril

Santa Efigênia

  • Bloco Liberdade e Água Limpa | Data: 08/02/2026 | Horário: 13:30 | Local: Rua dos Otoni, 69 - Santa Efigênia

Sagrada Família

  • Bloco Sagrada Folia | Data: 08/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Pitangui, 3245 - Sagrada Família
  • Bloco da Januário | Data: 08/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Avenida Petrolina, 410 - Sagrada Família

Alto Caiçaras

  • Bloco Turma da Língua Solta | Data: 08/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Itaguaí, 431 - Alto Caiçaras

Boa Vista

  • Barcca Furada e Fabinho do Terreiro | Data: 08/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 85 - Boa Vista

Floresta

  • Bloco Salada de Frutas | Data: 08/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Avenida Assis Chateaubriand, 127 - Floresta

Centro

  • @Bsurda | Data: 08/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Aarão Reis, 510 - Centro

Granja Werneck

  • Bloco Manga com Dendê | Data: 08/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rodovia Camilo Teixeira da Costa, 1350 - Granja Werneck

Teixeira Dias

  • Pensa em Mim | Data: 08/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Antônio Teixeira Dias, 1509 - Teixeira Dias

Mantiqueira

  • Bloco Carnavalesco As Virgens do Formigueiro Quente | Data: 08/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Izalina Faustina Silveira, 18 - Mantiqueira

Nova Floresta

  • Nova Folia | Data: 08/02/2026 | Horário: 14:00 | Local: Rua Engenheiro Correia, 279 - Nova Floresta

Pedreira Prado Lopes

  • Meninos do Morro | Data: 08/02/2026 | Horário: 14:30 | Local: Praça Santa Cruz, 10 - Pedreira Prado Lopes

Santa Amélia

  • Siaxegue | Data: 08/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Avenida Guarapari, 1367 - Santa Amélia

João Pinheiro

  • Trem Du Bão | Data: 08/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Avenida Santa Matilde, 190 - João Pinheiro

Jaqueline

  • Baianos Usados | Data: 08/02/2026 | Horário: 15:00 | Local: Rua Geraldo Martins da Silva, 111 - Jaqueline

Milionários

  • Bloco Álibe | Data: 08/02/2026 | Horário: 16:00 | Local: Praça Cristo Redentor, 28 - Milionários
