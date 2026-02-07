Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, sábado, 7 de fevereiro

As ruas de São Paulo receberão neste sábado, 7 de fevereiro, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões dos blocos Bahia Sampa, Ritaleena, Explode Coração, Paixão Mangueirense e Chinelo de Dedo.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de SP hoje, sábado, 7 de fevereiro, por bairro:

Centro

Bloco Afro Pioneiros do Samba Reggae | Data: 07/02/2026 | Horário: 13h | Local: Av. Ipiranga, Praça da República, Av. São Luís, R. da Consolação, R. Cel. Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo.

Bloco Bahia Sampa | Data: 07/02/2026 | Horário: 11h | Local: Av. Ipiranga, Praça da República, Av. São Luís, R. da Consolação, R. Cel. Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo.

BATEKOO – Bloco de Carnaval | Data: 07/02/2026 | Horário: 13h | Local: Av. São João, Av. Ipiranga, Av. São Luís, R. Cel. Xavier de Toledo, Theatro Municipal, Av. São João.

Blocos dos Sem Tetos | Data: 07/02/2026 | Horário: 16h | Local: Av. São João, Av. Ipiranga, Av. São Luís, R. Cel. Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo, Av. São João.

Bloco Carnavalesco tô no Vermelho | Data: 07/02/2026 | Horário: 15h | Local: Largo do Arouche, R. Vieira de Carvalho, Praça da República, R. Marques de Itu, Praça da República, Av. Ipiranga.

Bloco das Putas Vampiras | Data: 07/02/2026 | Horário: 15h | Local: Largo do Paissandu, Av. São João, Av. Ipiranga, R. 24 de Maio, Praça Ramos de Azevedo (em frente ao Theatro Municipal).

A Madonna Tá Aqui | Data: 07/02/2026 | Horário: 11h | Local: Pateo do Colegio, R. Boa Vista, R. Libero Badaró, Largo São Francisco, R. Benjamin Constant.

Bloco Spandeiro | Data: 07/02/2026 | Horário: 10h | Local: Praça Dom José Gaspar, R. Sete de Abril, R. Dom José de Barros, R. 24 de Maio, R. Conselheiro Crispiniano, R. Barão de Itapetininga, R. Marconi, Praça Dom José Gaspar.

Bloco da Abolição | Data: 07/02/2026 | Horário: 12h | Local: Praça General Craveiro Lopes, R. Abolição, R. Humaitá, R. Conselheiro Carrão, R. Treze de Maio, R. Santo Antônio, Praça General Craveiro Lopes.

Vila Madalena

LUV Party | Data: 06/02/2026 | Horário: 23h | Local: Rua Inácio Pereira da Rocha, 170, Vila Madalena.

Bloco Ritaleena | Data: 07/02/2026 | Horário: 12h | Local: Av. Paulo VI, entre Praça Marcia Alberti Mammana e Av. Sumaré, 1529.

Pinheiros

Carna Forró do Bloco Praieira | Data: 07/02/2026 | Horário: 12h | Local: R. Luís Murat, 370.

Festa Bloco Nu’Interessa | Data: 07/02/2026 | Horário: 12h27 | Local: Rua Filinto de Almeida, 57.

Explode Coração: 10 anos | Data: 07/02/2026 | Horário: 20h | Local: Rua Artur de Azevedo, 2134.

Bloco do Abrava | Data: 07/02/2026 | Horário: 11h | Local: Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100 ao 4500.

Os Arrebatados (Baby do Brasil) | Data: 07/02/2026 | Horário: 13h | Local: Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100 ao 4500.

Vila Olímpia

After do Ressaca do Diabo | Data: 07/02/2026 | Horário: 14h | Local: Rua Cavazzola, 92.

Unidos da Ressaca do Diabo | Data: 07/02/2026 | Horário: 13h | Local: Av. Hélio Pellegrino, 200 a 800.

Barra Funda

Edson Cordeiro canta Carmen Miranda | Data: 07/02/2026 | Horário: 21h | Local: Rua Josef Kryss, 318.

Ibirapuera

Festa do Chopp com Bloco do Beco | Data: 07/02/2026 | Horário: 16h | Local: Rua Bento Barroso Pereira, 288.

Carnafacul – Quem Pede, Pede | Data: 07/02/2026 | Horário: 9h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras.

Forrozin | Data: 07/02/2026 | Horário: 12h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras.

Bicho Maluco Beleza, com Alceu Valença | Data: 07/02/2026 | Horário: 14h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras.

Moema

Bloco Grande Família | Data: 07/02/2026 | Horário: 12h | Local: Av. Moema, Al. Iraê, Av. Açocê, Al. dos Maracatins, Av. Moema.

Freguesia do Ó

Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Akió | Data: 07/02/2026 | Horário: 13h | Local: Casa de Cultura da Freguesia do Ó, volta no entorno da praça.

Bloco Urubózinho | Data: 07/02/2026 | Horário: 9h | Local: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó.

Cambuci

Bloco Ressaca do Cambuci | Data: 07/02/2026 | Horário: 14h | Local: Largo do Cambuci, R. Luís Gama, R. Cesário Ramalho, R. Barão de Jaguara, R. Silveira da Mota, R. dos Alpes, R. Jerônimo de Albuquerque, R. Barão de Jaguara, R. Silveira da Mota, R. Luís Gama.

Liberdade

Bloco Paixão Mangueirense | Data: 07/02/2026 | Horário: 13h | Local: Beco dos Aflitos, R. dos Estudantes, R. Helena Zerrener, Praça Ministro Costa Manso.

Sé

Bloco Cacique Social Club | Data: 07/02/2026 | Horário: 13h | Local: Largo do Rosário – Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

Espirituosos do Largo Nossa Senhora do Bom Parto | Data: 07/02/2026 | Horário: 13h | Local: Largo Nossa Senhora do Bom Parto.

Bloco Chinelo de Dedo | Data: 07/02/2026 | Horário: 11h | Local: Praça Dr. Vicente Tramonte Garcia.

Santa Cecília

Desculpa Qualquer Coisa | Data: 07/02/2026 | Horário: 14h | Local: Praça Marechal Deodoro, R. das Palmeiras, Praça Alfredo Paulino.

Vila Mariana

Bloco Turma do Funil Vila Mariana | Data: 07/02/2026 | Horário: 15h30 | Local: R. Agostinho Rodrigues Filho, R. Napoleão de Barros, Av. Altino Arantes, R. 3 de Maio, R. Dr. Luiz Azevedo Filho, R. 1º de Março, Av. 11 de Junho, R. Leandro Dupret, R. Agostinho Rodrigues Filho.