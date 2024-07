Veja quem é Annabelle, boneca perdida em incêndio na Casa Warner Rio, que virou meme no Brasil

Parecia cena de filme de terror: o boneco usado na gravação do filme "Anabelle" e tantos outros itens que faziam parte da exposição Casa Warner, instalada no estacionamento do Shopping Nova América, em Del Castilho, foram consumidos por um incêndio na madrugada de terça-feira.

Ninguém se feriu. Desde então, o assunto é um dos mais comentados no X (antigo Twitter), que chega ao segundo dia seguido, nesta quarta-feira, com o nome "Annabelle" — alvo de memes — nos assuntos do momento da rede social.

A boneca amaldiçoada, que estava guardada com o aviso “Não abra em hipótese alguma”, é instrumento de um demônio poderosíssimo chamado Malthus nos filmes da franquia de terror "Invocação do mal". Quando o casal Warren a encontra, eles a trancam num armário que é benzido por um padre uma vez por semana, para que ela não saia outra vez e cause mais problemas.

A história de Annabelle é baseada em fatos reais. Os norte-americanos Edward "Ed" Warren Miney e Lorraine Rita Warren foram investigadores de fenômenos paranormais. Em 1968, duas colegas de quarto disseram que a boneca delas, Raggedy Ann, estava possuída pelo espírito de uma jovem menina chamada Annabelle Higgins. Os Warren levaram a boneca, dizendo às companheiras de quarto que estavam "sendo manipuladas por uma presença inumana", e a colocaram em exposição no "Museu do Oculto" da família.

Em vez de terror, meme no Brasil

O brasileiro não perdeu a oportunidade de brincar com a situação. "Quem diria que depois de assombrar meio mundo, Annabelle iria morrer queimada em Del Castilho?", disse uma usuária do X.

Um usuário chegou a projetar como a boneca ficou dentro da caixa durante o incêndio.

Há ainda quem brinque que a boneca, após o incêndio, esteja perambulando pelas ruas do Rio de Janeiro. Até uma montagem ao lado da estátua de Carlos Drummond de Andrade foi compartilhada.