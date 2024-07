Após incêndio, organizadores da Casa Warner esperam trazer nova exposição ao Brasil

A Warner Bros. Discovery Global Themed Entertaiment (WBDGTE) e a 2a1 Cenografia, organizadores da exposição Casa Warner, que foi destruída num incêndio na madrugada da última terça-feira, divulgaram uma nota oficial na manhã desta quarta-feira. No comunicado, afirmam estarem "arrasados" com o caso, e que esperam poder trazer uma nova produção ao país em breve. A mostra interativa contava com itens originais e réplicas de produções da gigante em entretenimento. Havia espaços dedicados a títulos como Harry Potter, Matrix, Rick and Morty, Batman, Annabelle, IT, Scooby-Doo, 300, Looney Tunes e Universo DC, entre outros.

"Estamos arrasados com a perda de adereços originais e réplicas da Casa Warner e esperamos recuperar o que pudermos para trazer essa experiência de volta aos fãs no Brasil", diz trecho da nota.

O comunicado oficial também agradece à atuação do Corpo de Bombeiros do Rio. As equipes foram acionadas pouco antes das 3h de terça-feira, segundo a corporação. O fogo foi controlado às 5h, e o trabalho seguiu com uma operação rescaldo. Ainda não se sabe a causa das chamas. Segundo a corporação, “o evento Casa Warner cumpriu todas as exigências previstas no Código de Segurança Contra Incêndios e Pânico, obtendo assim, autorização de funcionamento emitido pelo CBMERJ para o período de 12/06/24 a 31/08/24”.

"Estamos gratos ao corpo de bombeiros pela sua ação rápida e estamos trabalhando em estreita colaboração com eles e com as autoridades locais na sua investigação", diz outro trecho do comunicado da 2a1 Cenografia.

A exposição ocupava uma área de 1.500 mil metros quadrados no estacionamento do shopping Nova América, na Zona Norte do Rio. A mostra teve início em 14 de junho, e estava programada para continuar até 31 de agosto. O público que já tinha comprado ingresso, por meio dos canais oficiais, para a visitação terá reembolso integral através da Ticketmaster, garante a 2a1 Cenografia.

Carros do Batman e do Scooby-Doo foram destruídos pelas chamas. Pela primeira vez no Rio, a Casa Warner trazia uma homenagem ao Homem Morcego, celebrando o legado do icônico personagem, que comemora seu 85º aniversário neste ano. Havia uma área inteira dedicada a ele.

Ainda não há informações sobre peças originais que foram atingidas pelo fogo. Um vídeo que circula em redes sociais mostra as chamas altas e uma grande coluna de fumaça saindo do local.

A Warner Bros. Discovery Global Brands, Franchises, and Experiences (na sigla WBDGTE) é líder mundial na criação, desenvolvimento e licenciamento de entretenimento de eventos ao vivo, além de exposições e experiências em parques temáticos baseados nas maiores franquias, histórias e personagens dos estúdios de cinema, televisão, animação e jogos da Warner Bros., HBO, Discovery, DC e Cartoon Network, entre outros.

A companhia é o berço dos espaços inovadores do universo Harry Potter nos parques temáticos da Universal em todo o mundo, além de Friends, Game of Thrones, DC, Looney Tunes e Scooby-Doo.

Em nota, o Nova América afirmou que o fogo não atingiu nenhuma outra parte do empreendimento:

" O Corpo de Bombeiro está no local e ainda não há detalhes sobre as causas do incêndio, que já foi extinto. O fogo não atingiu nenhuma outra parte do empreendimento, que seguirá com o horário normal de funcionamento. A administração está colaborando na apuração dos fatos e dando todo suporte necessário à operação", diz trecho do comunicado divulgado na terça-feira.

O caso foi registrado na 44ª (Inhaúma). Segundo a Polícia Civil, "testemunhas serão ouvidas e outras diligências serão realizadas para apurar as circunstâncias do incêndio”.