Varinha do Harry Potter e Anabelle original: veja o que pegou fogo no Rio de Janeiro

Um incêndio destruiu na madrugada desta terça-feira a exposição interativa Casa Warner, no shopping Nova América, no Rio de Janeiro.

O fogo que começou por volta das 2h40 e foi totalmente controlado pelos Bombeiros às 5h20 Toda a estrutura de 1.500 m² foi destruída. Uma perícia será realizada no local para determinar as causas do incêndio. Ninguém se feriu.

Peças icônicas incendiadas

Entre as peças originais destruídas estavam a boneca Annabelle original usada nos filmes 'Invocação do Mal', os sapatos vermelhos de Dorothy em O Mágico de Oz, as varinhas usadas pelos intérpretes de Harry Potter e Dumbledore, a Pedra da Ressurreição (uma das três Relíquias da Morte da saga do jovem bruxo), o capacete e o anel de Sauron, grande vilão de O Senhor dos Anéis, além de um elmo e espada de 300 de Esparta.

Os figurinos originais de Freddy Krueger (A Hora do Pesadelo), Neo (Matrix), Mulher-Maravilha e Dorothy (O Mágico de Oz) também foram perdidos.

Homenagem ao Batman e outras composições

A atração fazia uma homenagem aos 85 anos do Batman. No espaço dedicado ao Cavaleiro das Trevas, havia a reprodução de uma mesa de controle da batcaverna e estátuas do personagem em suas diferentes versões ao longo das décadas. Os visitantes também podiam ver de perto o carro dos anos 60 usado na série estrelada por Adam West e Burt Ward.

A exposição também tinha diversos espaços dedicas a desenhos como Pernalonga, Patolino, Tom & Jerry, Scooby Doo (a carcaça da van do desenho pôde ser vista pelo Globocop) além de reproduções de cenários como a plataforma Plataforma 9 3/4 de Harry Potter, além da Firebolt usada no filme por Harry Potter

Um espaço dedicado à série "Friends", com um sofá e o café Central Perk ao fundo, e a a porta doapartamento de Sheldon, da série "Big Bang Theory", também foram destruídos.