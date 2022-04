Quem é Amina Muaddi, designer de sapatos envolvida em polêmica com Rihanna

A socialite e designer de sapatos Amina Muaddi está no centro de uma polêmica envolvendo o relacionamento da cantora Rihanna com o cantor ASAP Rocky, que já ganhou as redes sociais. À parte dos rumores sobre o que de fato aconteceu, Amina construiu uma carreira sólida no mundo da moda.

A designer de moda nasceu na Romênia, com seu pai vindo da Jordânia e sua mãe, romena. Com a separação dos pais, a maior parte da infância de Amina foi passada na terra natal de sua mãe. Em entrevista à Vogue em 2020, ela cita que aos nove anos já sabia que queria trabalhar com moda.

"Eu estava constantemente lendo revistas e perguntando para minha mãe como eu conseguiria um emprego na indústria. Obviamente, ela achava que era algo de criança. Nós morávamos na Jordânia e depois mudamos para a Romênia, não eram ambientes mais abertos para trabalhar no ramo", diz.

Ao longo dos anos, o sonho persistiu e ela foi estudar no Instituto Europeo de Design, além de trabalhar como stylist para algumas revistas. No trabalho, descobriu que queria se aprofundar no universo dos sapatos e, então, partiu para Riviera del Brenta, um distrito famoso de fabricação de calçados na Itália.

Por lá, ela fundou a primeira marca de calçados, chamada Oscar Tiye, e depois se mudou para Paris. Lá, conheceu o estilista francês Alexandre Vauthier e, há sete anos, ela também assina a linha de sapatos ele.

A marca própria, homônima, veio somente em 2018, com um salto em formato de pirâmide e se tornou a assinatura dela. Apoiada no streetwear como prioridade para marcas e consumidores e na volta aos anos 90 para inspiração de estilo, a designer ficou conhecida pelas sandálias geométricas com tiras amarradas na perna. O estilo conquistou famosas como Dua Lipa, as irmãs Kendall e Kylie Jenner e a modelo Rosie-Huntington-Whiteley. Cada calçado é batizado com um nome feminino.

Segundo dados da Forbes de 2020, as vendas iam de vento em popa, com um crescimento de 400%. A expansão e os modelos chamaram a atenção da cantora Rihanna, que convidou a designer para criar os sapatos da marca Savage x Fenty.