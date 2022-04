8 frases inspiradoras da Rihanna sobre sucesso e empreendedorismo

Não são só nas letras de música que a Rihanna se garante. Aos 34 anos, a cantora entrou para a lista de bilionários da Forbes e coleciona algumas lições de carreira e empreendedorismo que compartilha em entrevistas.

Segundo a revista, a fortuna de Rihanna está avaliada em US$ 1.7 bilhões, algo em torno de R$ 8.1 bilhões.

E, para a tristeza dos fãs, não é na música que a artista conquistou a fortuna: seu sucesso veio da criação da marca de cosméticos Fenty Beauty. Rihanna é coproprietaria da marca ao lado da LVMH, varejista de luxo francesa.

Só em 2020, estima-se que a Fenty tenha gerado mais de US$ 550 milhões de receita. Seu sucesso como empreendedora é evidente e ela tem diversos aprendizados para compartilhar sobre sua jornada até aqui.

Confira algumas das frases inspiradoras da artista que são verdadeiras lições sobre carreira, sucesso e empreendedorismo:

Aprender com os erros

1. “Tenho uma tatuagem escrita ao contrário para que eu possa lê-la no espelho: ‘Nunca um fracasso. Sempre uma lição’.”.

Autoestima e confiança

2. “Eu faço o que quero fazer, eu controlo minha visão, som e roupas. E também abraço a mudança pelo caminho, as coisas que me fazem uma mulher melhor e um ser humano melhor. Como na minha forma de me comunicar: eu estou muito orgulhosa do meu crescimento nisso. Eu me orgulho de entrar em qualquer prédio como essa pessoa. Nada me faz ter vergonha de mim”.

Foco no cliente

3. “A primeira mulher que vi colocar maquiagem no rosto foi uma mulher negra – a minha mãe – e quando penso nos meus clientes, eu quero que todos sintam que podem encontrar sua cor, que estão representados como parte dessa nova geração”.

Sobre sucesso

4. “Sucesso para mim não é um destino. É uma jornada”.

5. “É bom olhar para trás na sua vida e ver as coisas como lições, e não como arrependimentos”

Marca pessoal

6. “Toda colaboração que fiz fora da música foi usando Fenty para que você não tivesse que ouvir a palavra Rihanna toda vez que visse algo que eu fiz. Então a Rihanna fica com a música e a pessoa. E as outras marcas são chamadas de Fenty”.

7. “Às vezes uma pessoa olha para mim e vê dólares. Eles enxergam números e um produto. Eu olho para mim e vejo arte”.

Dinheiro

8. “Nunca pensei que ganharia tanto dinheiro, então um número não vai me fazer parar de trabalhar. O dinheiro significa que posso cuidar da minha família. O dinheiro significa que posso facilitar os negócios que desejo. Eu posso criar empregos para outras pessoas”.