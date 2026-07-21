Anthropic dá R$ 540 em créditos para usar o Claude Fable 5; veja quem tem direito

A Anthropic mudou nesta segunda-feira, 20, a forma de acesso ao Claude Fable 5, seu modelo mais avançado de inteligência artificial (IA).

Como parte da mudança, a empresa oferece um crédito único de US$ 100 a assinantes (cerca de R$ 540, na cotação atual) de determinados planos — mas o benefício precisa ser solicitado, e tem prazo para acabar.

Quem tem direito?

O crédito é destinado a clientes elegíveis dos planos Pro e Team Standard, que deixaram de ter o Fable 5 incluído em suas cotas de uso.

Nos planos Max e Team Premium, o modelo segue incluído, limitado a 50% do pacote semanal de uso, sem necessidade de créditos.

No caso do Team, a organização recebe US$ 100 por assento Standard adquirido, até o teto de US$ 2.500 por organização. O modelo não está disponível no plano gratuito do Claude.

Como pedir o crédito?

O crédito não é aplicado automaticamente.

Segundo a empresa, usuários elegíveis precisam pedi-lo nas configurações da conta até 2 de agosto, e o saldo expira em 17 de setembro. Em contas do tipo Team, o resgate deve ser feito por um proprietário da organização.

Quanto rende o crédito?

O consumo é cobrado às mesmas tarifas praticadas na interface de programação (API) da empresa: US$ 10 por milhão de tokens de entrada e US$ 50 por milhão de tokens de saída — os tokens são as unidades de texto usadas para medir o processamento dos modelos.

Na prática, os US$ 100 equivalem a até 10 milhões de tokens enviados ao modelo, ou 2 milhões de tokens gerados em respostas.

A mudança encerra um período promocional que se estendeu por semanas. O Fable 5, lançado em 9 de junho, chegou a ter a cobrança adiada três vezes, com o acesso incluído nos planos pagos até 19 de julho.

A revisão ocorre em meio à pressão competitiva do GPT-5.6, da OpenAI, e do Kimi K3, da chinesa Moonshot AI.