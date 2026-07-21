Tesouro paga mais no curto prazo do que no longo: isso é bom ou ruim?

Os títulos públicos federais indexados à inflação, mais popularmente conhecidos como Tesouro IPCA+, estão oferecendo um cenário incomum ao investidor. Ao invés de remunerarem mais quem aceita emprestar dinheiro ao governo por prazos maiores, os papéis de vencimento mais curto passaram a pagar taxas maiores de retorno. Essa configuração reflete um mercado que ainda convive com juros elevados, mas também reforça a importância de avaliar o prazo de investimento para além da remuneração oferecida.

Nesta segunda-feira, 20, por exemplo, o Tesouro IPCA+ 2032 pagava Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a inflação oficial do país, mais 8,18% ao ano. Enquanto que o título IPCA+ 2050 oferecia uma taxa de IPCA+ 7,25%.

À primeira vista, o movimento pode sugerir uma conclusão simples de que se os papéis curtos pagam mais, basta escolher o maior rendimento. Mas, para especialistas em renda fixa essa leitura é incompleta. A inversão da curva de juros não muda a principal regra para investir em títulos públicos: o vencimento deve continuar sendo escolhido de acordo com o objetivo financeiro de cada investidor, e não apenas pela taxa exibida na tela.

Curva de juros invertida é sinal de crise?

O fenômeno também não é, por si só, um sinal de crise. A configuração reflete um momento específico da economia, marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada, mas ao mesmo tempo há expectativas de que esse aperto monetário não será permanente.

Em junho, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduziu a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto percentual, para 14,25% ao ano. Apesar do corte, a ata divulgada posteriormente adotou um tom cauteloso ao afirmar que o cenário de expectativas de inflação desancoradas exige uma política monetária restritiva por um período mais prolongado.

Desde o final do mê passado, porém, o mercado voltou a precificar como cenário mais provável um novo corte de 0,25 ponto percentual na reunião do BC marcada para os dias 4 e 5 de agosto.

Com base nas negociações apuradas até terça, 7 de julho, a probabilidade atribuída a uma redução de 0,25 ponto percentual é de 75,5%. Já a chance de manutenção dos juros em 14,25% ao ano está em torno de 21%, enquanto apenas 2,3% dos investidores apostam em um corte mais intenso, de 0,50 ponto percentual.

Em meio a essa crescente de expectativas por cortes, a inversão na curva de juros acontece porque o mercado exige um prêmio maior para os vencimentos mais próximos, refletindo o ambiente atual de juros elevados, enquanto projeta um cenário de redução das taxas reais nos próximos anos.

"Quando a curva inverte, o mercado está dizendo, em essência, que os juros reais de hoje parecem altos demais para persistirem por muito tempo, ou que o prêmio adicional para ir muito longe ficou menor do que o normal", afirma Viviane Las Casas, especialista de renda fixa da Valor Investimentos.

Las Casas explica que essa configuração não é a "mais comum, mas também não é algo exótico" quando o mercado enxerga juros correntes muito restritivos e alguma desaceleração ou normalização à frente. "Eu trataria, portanto, menos como uma anomalia e mais como um retrato de transição de regime: curto prazo ainda carregando aperto monetário e inflação desconfortável; longo prazo embutindo a ideia de que esse aperto não é permanente", diz a especialista.

A análise é corroborada por Rodrigo Marcatti, economista e CEO da Veedha Investimentos. O especialista diz que o mercado está pagando mais no curto prazo justamente porque a Selic permanece elevada. "O mercado exige mais prêmio no curto prazo para compensar essa taxa Selic momentaneamente mais alta. Ao mesmo tempo, enxerga espaço para uma redução dos juros reais no futuro, por isso a curva cai nos vencimentos mais longos."

Oportunidade ou risco: o que o investidor precisa levar em conta

Isso significa que a curva de juros reais de curto prazo está mais relacionada ao nível atual da Selic e às expectativas sobre a condução da política monetária e as projeções de inflação. Por isso, Igor Campos, gestor de renda fixa da Armor Capital, avalia que "o fato de os títulos indexados à inflação de vencimentos mais curtos apresentarem taxas reais superiores às dos títulos mais longos não significa, necessariamente, que ofereçam uma melhor oportunidade de investimento".

"O investidor pessoa física precisa entender que a rentabilidade dos títulos Tesouro IPCA+ será composta pelo juro real contratado acrescido da inflação efetivamente realizada no período. Na hora de decidir entre um título indexado ao IPCA e uma alternativa prefixada ou pós-fixada, é fundamental avaliar qual inflação está implícita nos preços de mercado e para qual direção está o risco dessas projeções", afirma o gestor.

Embora a remuneração dos papéis curtos esteja maior, os especialistas também são unânimes ao afirmar que isso não deve mudar o critério principal de escolha. "A escolha do vencimento deve continuar sendo guiada, principalmente, pelos objetivos financeiros do investidor", acrescenta Campos.

Isso acontece porque o retorno contratado só é garantido para quem permanece com o título até o vencimento. Quem vende antes fica sujeito às oscilações de preço provocadas pela marcação a mercado.

A especialista da Valor Investimentos destaca que comprar um título de prazo muito longo apenas porque ele oferece uma taxa elevada pode ser um erro de estratégia.

"Em português simples: se o investidor compra um IPCA+ 2040 para uma meta de 2028, ele não comprou 'um juro alto'; ele comprou, na prática, um ativo de longa duração que pode oscilar bastante. O melhor uso do título continua sendo casar prazo do ativo com prazo do objetivo", diz Las Casas.

Felipe Castello Branco, sócio e private banker da Blackbird Investimentos, faz uma distinção entre dois perfis de investidores.

Para quem pretende negociar o título antes do vencimento, a maior remuneração da ponta curta pode representar uma oportunidade de capturar ganhos caso os juros caiam. Já para quem deseja carregar o papel até o vencimento, o horizonte financeiro continua sendo o fator mais importante.

"Para quem investe pensando em levar o título até o vencimento, o mais importante não é a diferença pontual entre curto e longo prazo, mas o horizonte do próprio objetivo financeiro", afirma.

Vale a pena aproveitar as taxas atuais?

Mas o fato é que as taxas reais oferecidas hoje estão entre as mais elevadas dos últimos anos, o que faz muitos especialistas enxergarem uma janela interessante para quem deseja proteger o patrimônio da inflação.

O gestor da Armor Capital afirma que os níveis atuais são atrativos para quem busca preservar o poder de compra no longo prazo, mas recomenda cautela na forma de entrada. "Para reduzir o risco de entrar em um único momento de mercado, uma estratégia de aportes graduais pode ser uma alternativa prudente".

A especialista de renda fixa da Valor Investimentos segue a mesma linha. Para ela, diante das incertezas sobre inflação, cenário fiscal e política monetária, evitar apostar todo o capital em um único momento reduz o "risco de timing".

Castello Branco também defende compras ao longo do tempo e lembra que o investidor precisa estar preparado para conviver com oscilações, principalmente nos papéis mais longos. "O investidor deve comprar uma taxa sabendo que pode sofrer variações a mercado. Quanto maior o prazo do título, maior tende a ser essa volatilidade".

Já Marcatti afirma que, pessoalmente, prefere os vencimentos a partir de 2030. "Mesmo pagando menos do que a ponta curta, é um carrego excelente. Prefiro manter essa taxa real elevada por mais tempo do que buscar uma remuneração nominal um pouco maior em um título que vence logo"

Curva invertida expõe riscos

Apesar das taxas elevadas, a compra de um Tesouro IPCA+ não elimina riscos. O principal deles continua sendo a marcação a mercado. Se as taxas de juros voltarem a subir depois da compra, o preço do título cai, especialmente nos vencimentos mais longos. Quem precisar vender antes do vencimento poderá registrar perdas.

Mas outro risco apontado pelos especialistas é o fiscal. Uma deterioração das contas públicas pode levar o mercado a exigir juros ainda maiores, pressionando novamente os preços dos títulos.

"No Brasil, o comportamento histórico mais comum é o oposto: a curva positivamente inclinada, com os vencimentos mais longos pagando mais por conta do prêmio de risco fiscal e de inflação embutido no longo prazo. Por isso, essa inversão não é a configuração usual, é, sim, um ponto de atenção, e pode refletir tanto expectativas de desaceleração da economia quanto uma reprecificação do risco fiscal no curto prazo", afirma o sócio e private banker da Blackbird Investimentos.

Campos chama atenção para outro aspecto menos discutido, o índice que corrige o investimento. "O título preserva o poder de compra medido pelo IPCA, mas essa inflação pode não refletir exatamente a inflação percebida por cada investidor. Dependendo do padrão de consumo, o ganho real efetivo pode ser diferente".

Las Casas também destaca o risco de reinvestimento para quem opta pelos vencimentos curtos. Se os juros realmente caírem nos próximos anos, o investidor poderá ter de reaplicar os recursos em taxas inferiores às contratadas hoje.

Quem ganha mais se os juros caírem

Caso o cenário econômico melhore e as taxas comecem a recuar, quem tende a capturar os maiores ganhos é quem comprou títulos de prazo intermediário ou longo. Isso ocorre por causa da duration, medida que indica a sensibilidade do preço do título às variações dos juros.

"Quanto maior a duration, maior o potencial de ganho se as taxas caírem. O inverso também é verdadeiro: maior também é o potencial de perda caso elas subam", diz Castello Branco.

Campos avalia que, em um cenário de melhora fiscal e novos cortes da Selic, os títulos indexados ao IPCA com vencimentos entre cinco e dez anos tendem a apresentar uma relação mais atrativa entre potencial de valorização e risco.

A especialista em renda fixa da Valor ressalta, porém, que quem pretende permanecer com o título até o vencimento também se beneficia das taxas atuais, independentemente do prazo escolhido. "A diferença é que o investidor da ponta curta provavelmente enfrentará antes o problema do reinvestimento, enquanto o da ponta longa conviverá com mais volatilidade ao longo do caminho", conclui Las Casas.