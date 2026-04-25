Que horas estreia o 8º episódio de 'Rooster' na HBO Max?

Steve Carrell: ator interpreta o escritor Greg Russo na série de comédia (Warner/HBO/Divulgação)
Repórter
Publicado em 25 de abril de 2026 às 18h14.
O oitavo episódio da primeira temporada da série "Rooster" chega ao catálogo da HBO Max neste final de semana.
Estrelada por Steve Carell ("The Office"), a comédia acompanha o escritor Greg Russo, que passa a trabalhar em uma universidade para ajudar a filha, vivida por Charly Clive, em meio a uma fase difícil.
Criada por Bill Lawrence ("Ted Lasso") e Matt Tarses ("Scrubs"), a trama gira em torno da relação complicada entre pai e filha, em um ambiente acadêmico que mistura conflitos pessoais e recomeços.
Além da dupla principal, o elenco inclui Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley e Lauren Tsai, interpretando personagens ligados ao universo universitário.
A série tem sido um sucesso de público. Nos Estados Unidos, os primeiros episódios registraram média de 5,8 milhões de espectadores, tornando a produção a comédia estreante mais assistida da HBO em mais de uma década.
O 8º episódio de "Rooster" estreia neste domingo, 26, às 23h, no horário de Brasília, com exibição simultânea na HBO e na HBO Max.Spin-off de 'The Boys', 'Gen V' é cancelada pelo Prime Video; entenda
A temporada estreou no dia 8 de março e terá episódios lançados semanalmente aos domingos até 10 de maio.
Ao todo, são 10 episódios:
Os episódios são exibidos na HBO e ficam disponíveis para streaming na HBO Max.