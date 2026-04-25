Que horas estreia o 8º episódio de 'Rooster' na HBO Max?

O oitavo episódio da primeira temporada da série "Rooster" chega ao catálogo da HBO Max neste final de semana.

Estrelada por Steve Carell ("The Office"), a comédia acompanha o escritor Greg Russo, que passa a trabalhar em uma universidade para ajudar a filha, vivida por Charly Clive, em meio a uma fase difícil.

Criada por Bill Lawrence ("Ted Lasso") e Matt Tarses ("Scrubs"), a trama gira em torno da relação complicada entre pai e filha, em um ambiente acadêmico que mistura conflitos pessoais e recomeços.

Além da dupla principal, o elenco inclui Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley e Lauren Tsai, interpretando personagens ligados ao universo universitário.

A série tem sido um sucesso de público. Nos Estados Unidos, os primeiros episódios registraram média de 5,8 milhões de espectadores, tornando a produção a comédia estreante mais assistida da HBO em mais de uma década.

Que horas estreia o 8º episódio de 'Rooster'?

O 8º episódio de "Rooster" estreia neste domingo, 26, às 23h, no horário de Brasília, com exibição simultânea na HBO e na HBO Max.

Veja o calendário completo da 1ª temporada de 'Rooster'

A temporada estreou no dia 8 de março e terá episódios lançados semanalmente aos domingos até 10 de maio.

Ao todo, são 10 episódios:

Episódio 1: 08/03

Episódio 2: 15/03

Episódio 3: 22/03

Episódio 4: 29/03

Episódio 5: 05/04

Episódio 6: 12/04

Episódio 7: 19/04

Episódio 8: 26/04

Episódio 9: 03/05

Episódio 10: 10/05

Onde assistir à série 'Rooster'?

Os episódios são exibidos na HBO e ficam disponíveis para streaming na HBO Max.